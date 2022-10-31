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Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
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Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ
Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ
Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс мог быть взломан с использованием израильской шпионской программы Pegasus, сообщила в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:24
2022-10-31T10:25
в мире
алекс янгер
лиз трасс
борис джонсон
украина
великобритания
ми-6
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс мог быть взломан с использованием израильской шпионской программы Pegasus, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на бывшего главу британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера.Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призывает провести срочное расследование."Сэр Алекс Янгер… заявил, что все устройства, подключенные к интернету, могут подвергнуться риску взлома, и предупредил об опасности программы Pegasus, разработанной израильской компанией по кибербезопасности NSO, которое могло быть целенаправленно использовано на телефонах глав государств", - цитирует издание его слова.Янгер, руководивший МИ-6 с 2014 по 2020 год, отметил, что министров необходимо "обучать надлежаще" в сфере кибербезопасности, чтобы избежать повторных утечек информации, говорится в статье.Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
https://ria.ru/20221031/trass-1827944989.html
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в мире, алекс янгер, лиз трасс, борис джонсон, украина, великобритания, ми-6
В мире, Алекс Янгер, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, Ми-6
10:24 31.10.2022 (обновлено: 10:25 31.10.2022)
 
Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ

Times: телефон Трасс могли взломать израильской шпионской программой Pegasus

© AP Photo / Daniel LealЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Daniel Leal
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс мог быть взломан с использованием израильской шпионской программы Pegasus, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на бывшего главу британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призывает провести срочное расследование.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Запад вскрыл очередное преступление русских хакеров
"Сэр Алекс Янгер… заявил, что все устройства, подключенные к интернету, могут подвергнуться риску взлома, и предупредил об опасности программы Pegasus, разработанной израильской компанией по кибербезопасности NSO, которое могло быть целенаправленно использовано на телефонах глав государств", - цитирует издание его слова.
Янгер, руководивший МИ-6 с 2014 по 2020 год, отметил, что министров необходимо "обучать надлежаще" в сфере кибербезопасности, чтобы избежать повторных утечек информации, говорится в статье.
Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 02:36
Британцы поиздевались над Трасс из-за взлома ее телефона
 
В миреАлекс ЯнгерЛиз ТрассБорис ДжонсонУкраинаВеликобританияМи-6
 
 
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