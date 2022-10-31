https://ria.ru/20221031/trass-1828021299.html

Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ

Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ

Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс мог быть взломан с использованием израильской шпионской программы Pegasus, сообщила в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:24

2022-10-31T10:24

2022-10-31T10:25

в мире

алекс янгер

лиз трасс

борис джонсон

украина

великобритания

ми-6

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс мог быть взломан с использованием израильской шпионской программы Pegasus, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на бывшего главу британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера.Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призывает провести срочное расследование."Сэр Алекс Янгер… заявил, что все устройства, подключенные к интернету, могут подвергнуться риску взлома, и предупредил об опасности программы Pegasus, разработанной израильской компанией по кибербезопасности NSO, которое могло быть целенаправленно использовано на телефонах глав государств", - цитирует издание его слова.Янгер, руководивший МИ-6 с 2014 по 2020 год, отметил, что министров необходимо "обучать надлежаще" в сфере кибербезопасности, чтобы избежать повторных утечек информации, говорится в статье.Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20221031/trass-1827944989.html

https://ria.ru/20221030/trass-1827837584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алекс янгер, лиз трасс, борис джонсон, украина, великобритания, ми-6