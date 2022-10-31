Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/sneg-1828091370.html
Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров - РИА Новости, 31.10.2022
Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров
Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:31
2022-10-31T13:31
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043942_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_63a57bd243aa0aaeddd2cb6652a0a0e4.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Грядущий ноябрь будет относительно теплым и сухим. Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября – 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего, не будет суровой", - рассказал Тишковец.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043942_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ecca627e14a56336fd8a950de1e27f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
13:31 31.10.2022
 
Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров

Синоптик Тишковец: устойчивый снежный покров в Москве образуется с календарной зимой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Прохожие во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Грядущий ноябрь будет относительно теплым и сухим. Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября – 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего, не будет суровой", - рассказал Тишковец.
Первый снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
1 из 10

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

Девочка качается на качелях в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
2 из 10

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Снег местами продержится всю неделю.

Заснеженный автомобиль на Ленинском проспекте в Москве
3 из 10

Снег местами продержится всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

Заснеженные кусты в Москве
4 из 10

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

Мужчины выгуливают собак во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
5 из 10

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

Прохожие во время снегопада в Москве
6 из 10

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Заснеженные машины во дворе дома на Ленинском проспекте в Москве
7 из 10

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
8 из 10

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве
9 из 10

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

Дворник чистит снег в Москве
10 из 10

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 10

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Снег местами продержится всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 10

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
9 из 10

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала