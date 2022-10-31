https://ria.ru/20221031/sneg-1828091370.html

Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров

Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров - РИА Новости, 31.10.2022

Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров

Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:31

2022-10-31T13:31

2022-10-31T13:31

москва

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043942_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_63a57bd243aa0aaeddd2cb6652a0a0e4.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Грядущий ноябрь будет относительно теплым и сухим. Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября – 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего, не будет суровой", - рассказал Тишковец.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, евгений тишковец, погода