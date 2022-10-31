https://ria.ru/20221031/shoygu-1828231540.html

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 31.10.2022

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:23

2022-10-31T18:23

2022-10-31T18:33

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ."31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html

https://ria.ru/20221031/intsidenty-1828212984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, в мире, оон, украина