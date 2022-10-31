18:23 31.10.2022 (обновлено: 18:33 31.10.2022)
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Шойгу обсудил с главой МО Турции Акаром приостановку Россией участия в зерновой сделке
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ.
"31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.