Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/shoygu-1828231540.html
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 31.10.2022
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:23
2022-10-31T18:33
турция
россия
сергей шойгу
хулуси акар
в мире
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103074/01/1030740127_0:97:3056:1816_1920x0_80_0_0_af082b0e5221d97126b102bf90adbbd3.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ."31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html
https://ria.ru/20221031/intsidenty-1828212984.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103074/01/1030740127_255:0:2803:1911_1920x0_80_0_0_24ffbc87d2a812afee86ea259fc96edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, в мире, оон, украина
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, В мире, ООН, Украина
18:23 31.10.2022 (обновлено: 18:33 31.10.2022)
 
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Шойгу обсудил с главой МО Турции Акаром приостановку Россией участия в зерновой сделке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ.
"31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:53
Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:42
СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник
 
ТурцияРоссияСергей ШойгуХулуси АкарВ миреООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала