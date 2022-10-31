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Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России - РИА Новости, 31.10.2022
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Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России
Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России - РИА Новости, 31.10.2022
Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России
Спрос на зимние шины в России в октябре вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне начавшихся холодов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:38
2022-10-31T08:38
авто
россия
ozon
яндекс.маркет
wildberries
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спрос на зимние шины в России в октябре вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне начавшихся холодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon."Продажи всех автотоваров на Ozon в октябре выше в два раза, чем год назад. Одна из наиболее востребованных подкатегорий в октябре – зимние шины, штучные продажи которых уже выросли более чем в 2,5 раза к октябрю прошлого года. В этом году на маркетплейсе выбор зимних шин для россиян стал в три раза выше", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшую популярность имеют шипованные модели - их выбирают две трети автолюбителей по всей стране. При этом больше всего покупали зимние шины в этом году в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.Также, о росте спроса на шины РИА Новости сообщили в пресс-службе "Яндекс Маркета"."В этом году спрос на зимние шины начал расти уже в конце сентября, а наибольшее число покупок пришлось на неделю с 17 октября. Ожидаем, что спрос снова достигнет пиковых значений, когда отрицательная температура окончательно установится на всей территории европейской части страны", - утончили там.Как сообщили в компании, одним из трендов этого сезона при подготовке автомобиля к зиме стал рост спроса на шины китайских брендов, например, Kinforest и Habilead. Их продажи на "Яндекс Маркете" в этом году увеличились в 13 раз по сравнению с прошлым годом, а доля предложений с такими шинами выросла почти на 5%."Россияне действительно стали активнее обновлять резину в преддверии холодов. Число заказов автомобильных шин на Wildberries с 14 по 27 октября 2022 года выросло уже на 45% год к году. Наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются шипованные покрышки с размером 14 и 15", - отметили в пресс-службе Wildberries.
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авто, россия, ozon, яндекс.маркет, wildberries
Авто, Россия, Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries
08:38 31.10.2022
 
Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России

Ozon: спрос на зимние шины в России в октябре вырос в два с половиной раза на фоне холодов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спрос на зимние шины в России в октябре вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне начавшихся холодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon.
"Продажи всех автотоваров на Ozon в октябре выше в два раза, чем год назад. Одна из наиболее востребованных подкатегорий в октябре – зимние шины, штучные продажи которых уже выросли более чем в 2,5 раза к октябрю прошлого года. В этом году на маркетплейсе выбор зимних шин для россиян стал в три раза выше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшую популярность имеют шипованные модели - их выбирают две трети автолюбителей по всей стране. При этом больше всего покупали зимние шины в этом году в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.
Также, о росте спроса на шины РИА Новости сообщили в пресс-службе "Яндекс Маркета".
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"В этом году спрос на зимние шины начал расти уже в конце сентября, а наибольшее число покупок пришлось на неделю с 17 октября. Ожидаем, что спрос снова достигнет пиковых значений, когда отрицательная температура окончательно установится на всей территории европейской части страны", - утончили там.
Как сообщили в компании, одним из трендов этого сезона при подготовке автомобиля к зиме стал рост спроса на шины китайских брендов, например, Kinforest и Habilead. Их продажи на "Яндекс Маркете" в этом году увеличились в 13 раз по сравнению с прошлым годом, а доля предложений с такими шинами выросла почти на 5%.
"Россияне действительно стали активнее обновлять резину в преддверии холодов. Число заказов автомобильных шин на Wildberries с 14 по 27 октября 2022 года выросло уже на 45% год к году. Наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются шипованные покрышки с размером 14 и 15", - отметили в пресс-службе Wildberries.
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