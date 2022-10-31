https://ria.ru/20221031/shiny-1827998688.html

Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России

Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России - РИА Новости, 31.10.2022

Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России

Спрос на зимние шины в России в октябре вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне начавшихся холодов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:38

2022-10-31T08:38

2022-10-31T08:38

авто

россия

ozon

яндекс.маркет

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796534341_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_4536baae57494b64ac8b678466f09de3.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спрос на зимние шины в России в октябре вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне начавшихся холодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon."Продажи всех автотоваров на Ozon в октябре выше в два раза, чем год назад. Одна из наиболее востребованных подкатегорий в октябре – зимние шины, штучные продажи которых уже выросли более чем в 2,5 раза к октябрю прошлого года. В этом году на маркетплейсе выбор зимних шин для россиян стал в три раза выше", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшую популярность имеют шипованные модели - их выбирают две трети автолюбителей по всей стране. При этом больше всего покупали зимние шины в этом году в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.Также, о росте спроса на шины РИА Новости сообщили в пресс-службе "Яндекс Маркета"."В этом году спрос на зимние шины начал расти уже в конце сентября, а наибольшее число покупок пришлось на неделю с 17 октября. Ожидаем, что спрос снова достигнет пиковых значений, когда отрицательная температура окончательно установится на всей территории европейской части страны", - утончили там.Как сообщили в компании, одним из трендов этого сезона при подготовке автомобиля к зиме стал рост спроса на шины китайских брендов, например, Kinforest и Habilead. Их продажи на "Яндекс Маркете" в этом году увеличились в 13 раз по сравнению с прошлым годом, а доля предложений с такими шинами выросла почти на 5%."Россияне действительно стали активнее обновлять резину в преддверии холодов. Число заказов автомобильных шин на Wildberries с 14 по 27 октября 2022 года выросло уже на 45% год к году. Наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются шипованные покрышки с размером 14 и 15", - отметили в пресс-службе Wildberries.

https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html

https://ria.ru/20221027/mercedes-benz-1827079349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, ozon, яндекс.маркет, wildberries