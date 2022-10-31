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Погибшую в давке в Сеуле россиянку планируют кремировать в Корее - РИА Новости, 31.10.2022
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Погибшую в давке в Сеуле россиянку планируют кремировать в Корее
Погибшую в давке в Сеуле россиянку планируют кремировать в Корее - РИА Новости, 31.10.2022
Погибшую в давке в Сеуле россиянку планируют кремировать в Корее
Погибшую в Сеуле при давке уроженку города Новокузнецка Кемеровской области Кристину Гардер планируют кремировать в Корее, сообщила РИА Новости одногруппница... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:10
2022-10-31T12:06
в мире
сеул
новокузнецк
давка в сеуле
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россия
новости - туризм
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КЕМЕРОВО, 31 окт- РИА Новости. Погибшую в Сеуле при давке уроженку города Новокузнецка Кемеровской области Кристину Гардер планируют кремировать в Корее, сообщила РИА Новости одногруппница погибшей Мария Семина.Со ссылкой на представительство МИД во Владивостоке сообщалось, что одна из четырех погибших в Сеуле россиянок была из Кемерово. По сообщениям местных СМИ, погибшей оказалась уроженка Новокузнецка. По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки."В одной группе учились 3 года, ей 26 лет, день рождения у нее скоро, должно было 27 исполниться… Мы учились по строительству, мастер отделочно-строительных работ группа была. Почему-то она стремилась туда (в Корею), уехала год назад. Раньше мы хорошо с ней общались, и сдружились… и мы с ней вместе работали, по строительству. Она из Новокузнецка. Добрая, отзывчивая, целеустремленная, учиться она хотела… Конечно, очень жалко, что так вышло. О гибели узнали из новостей. Сестра (погибшей) сказала, что кремировать ее будут в Корее, потом, как я понимаю, прах доставят сюда", – рассказала Мария Семина.Давка произошла вечером 29 октября в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Погибли не менее 153 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев.
https://ria.ru/20221031/seul-1828006130.html
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в мире, сеул, новокузнецк, давка в сеуле, кемеровская область, россия, новости - туризм
В мире, Сеул, Новокузнецк, Давка в Сеуле, Кемеровская область, Россия, Новости - Туризм
11:10 31.10.2022 (обновлено: 12:06 31.10.2022)
 
Погибшую в давке в Сеуле россиянку планируют кремировать в Корее

Погибшую в давке в Сеуле уроженку Новокузнецка Гардер планируют кремировать в Корее

© РИА Новости / Андрей ОльфертПолицейские на месте трагедии в Сеуле
Полицейские на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Полицейские на месте трагедии в Сеуле. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 31 окт- РИА Новости. Погибшую в Сеуле при давке уроженку города Новокузнецка Кемеровской области Кристину Гардер планируют кремировать в Корее, сообщила РИА Новости одногруппница погибшей Мария Семина.
Со ссылкой на представительство МИД во Владивостоке сообщалось, что одна из четырех погибших в Сеуле россиянок была из Кемерово. По сообщениям местных СМИ, погибшей оказалась уроженка Новокузнецка. По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:38
В МИД рассказали о второй погибшей в Сеуле россиянке
"В одной группе учились 3 года, ей 26 лет, день рождения у нее скоро, должно было 27 исполниться… Мы учились по строительству, мастер отделочно-строительных работ группа была. Почему-то она стремилась туда (в Корею), уехала год назад. Раньше мы хорошо с ней общались, и сдружились… и мы с ней вместе работали, по строительству. Она из Новокузнецка. Добрая, отзывчивая, целеустремленная, учиться она хотела… Конечно, очень жалко, что так вышло. О гибели узнали из новостей. Сестра (погибшей) сказала, что кремировать ее будут в Корее, потом, как я понимаю, прах доставят сюда", – рассказала Мария Семина.
Давка произошла вечером 29 октября в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Погибли не менее 153 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев.
Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 02:48
В Приморье рассказали о погибшей в давке в Сеуле россиянке
 
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