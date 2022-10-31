https://ria.ru/20221031/seul-1828028704.html
Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в Сеуле
Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в Сеуле - РИА Новости, 31.10.2022
Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в Сеуле
Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в сеульском районе Итхэвон и лечение пострадавших, заявили в штабе по ликвидации последствий катастроф и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:49
2022-10-31T10:49
2022-10-31T10:49
в мире
южная корея
давка в сеуле
сеул
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в сеульском районе Итхэвон и лечение пострадавших, заявили в штабе по ликвидации последствий катастроф и безопасности.Давка произошла вечером 29 октября в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Погибли не менее 154 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев."Расходы на похороны погибших будут оплачены в размере до 15 миллионов вон, включая расходы на перевод денег. Мы также завершили индивидуальное согласование между семьями и должностными лицами местных органов власти, и мы направим чиновников в 31 похоронное бюро для обеспечения беспрепятственного проведения похорон. Пострадавшим сначала оплатим фактическую стоимость лечения из средств медицинского страхования, а для серьезно пострадавших мы специально назначим сотрудников для оказания интенсивной поддержки в каждом конкретном случае", - заявил глава штаба Ким Сон Хо.Кроме того, пострадавшие и семьи погибших смогут не платить налоги и комиссию за перевод средств, которые им выделит государство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, давка в сеуле, сеул
В мире, Южная Корея, Давка в Сеуле, Сеул
Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в Сеуле
Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в Сеуле и лечение пострадавших
СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Власти Южной Кореи оплатят похороны жертв давки в сеульском районе Итхэвон и лечение пострадавших, заявили в штабе по ликвидации последствий катастроф и безопасности.
Давка произошла вечером 29 октября в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Погибли не менее 154 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев.
"Расходы на похороны погибших будут оплачены в размере до 15 миллионов вон, включая расходы на перевод денег. Мы также завершили индивидуальное согласование между семьями и должностными лицами местных органов власти, и мы направим чиновников в 31 похоронное бюро для обеспечения беспрепятственного проведения похорон. Пострадавшим сначала оплатим фактическую стоимость лечения из средств медицинского страхования, а для серьезно пострадавших мы специально назначим сотрудников для оказания интенсивной поддержки в каждом конкретном случае", - заявил глава штаба Ким Сон Хо.
Кроме того, пострадавшие и семьи погибших смогут не платить налоги и комиссию за перевод средств, которые им выделит государство.