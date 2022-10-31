https://ria.ru/20221031/seul-1828006130.html

В МИД рассказали о второй погибшей в Сеуле россиянке

В МИД рассказали о второй погибшей в Сеуле россиянке - РИА Новости, 31.10.2022

В МИД рассказали о второй погибшей в Сеуле россиянке

Вторую погибшую в массовой давке в Сеуле девушку из Приморского края звали Оксана Ким, сообщили в агентстве международного сотрудничества региона со ссылкой на... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:38

2022-10-31T09:38

2022-10-31T09:38

россия

сеул

приморский край

дальневосточный федеральный университет

давка в сеуле

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Вторую погибшую в массовой давке в Сеуле девушку из Приморского края звали Оксана Ким, сообщили в агентстве международного сотрудничества региона со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.Ранее в представительстве МИД РФ во Владивостоке рассказали РИА Новости о гибели 4 россиянок, в том числе 2 девушек из Приморья, в массовой давке в южнокорейской столице. Одной из погибших оказалась 25-летняя выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей, она переехала в Южную Корею в 2021 году. Общее число жертв трагедии к вечеру 30 октября достигло 154 человек."Сегодня МИД России также подтвердил информацию о том, что среди четырех погибших в Сеуле граждан России была еще одна жительница Приморского края Оксана Ким", - говорится в сообщении краевого агентства международного сотрудничества.В агентстве подчеркнули, что "находятся в постоянном контакте" с министерством иностранных дел РФ и генконсульством Республики Корея во Владивостоке по "вопросам, связанным с возвращением тел на родину".Судя по информации из соцсетей, Оксана Ким родом из Спасска-Дальнего. В Южной Корее жила с 2018 года, работала там в магазине мобильных телефонов.

https://ria.ru/20221031/primore-1827989303.html

https://ria.ru/20221031/rossiyanki-1827989182.html

россия

сеул

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сеул, приморский край, дальневосточный федеральный университет, давка в сеуле, в мире