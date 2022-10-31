https://ria.ru/20221031/serbiya-1828014593.html
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол
Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:12
2022-10-31T10:12
2022-10-31T11:16
александр боцан-харченко
турция
сербия
россия
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Эти российско-турецкие предложения и договоренности пришлись на завершающий этап формирования нового правительства Сербии. Пока еще не было разговора, рассчитываю на скорую встречу с новым министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Негре. Были отдельные неофициальные комментарии положительного свойства: ведь Сербия уже получает российский газ через "Турецкий поток", - рассказал посол.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828006274.html
турция
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр боцан-харченко, турция, сербия, россия, турецкий поток
Александр Боцан-Харченко, Турция, Сербия, Россия, Турецкий поток
10:12 31.10.2022 (обновлено: 11:16 31.10.2022)
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол
Посол Боцан-Харченко: в Сербии были положительные отзывы о возможном газовом хабе в Турции