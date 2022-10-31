https://ria.ru/20221031/serbiya-1828014593.html

В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол

В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022

В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол

Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:12

2022-10-31T10:12

2022-10-31T11:16

александр боцан-харченко

турция

сербия

россия

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Эти российско-турецкие предложения и договоренности пришлись на завершающий этап формирования нового правительства Сербии. Пока еще не было разговора, рассчитываю на скорую встречу с новым министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Негре. Были отдельные неофициальные комментарии положительного свойства: ведь Сербия уже получает российский газ через "Турецкий поток", - рассказал посол.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Читайте полный текст интервью >>>

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турция

сербия

россия

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александр боцан-харченко, турция, сербия, россия, турецкий поток