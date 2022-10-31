Рейтинг@Mail.ru
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828014593.html
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол
Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:12
2022-10-31T11:16
александр боцан-харченко
турция
сербия
россия
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Эти российско-турецкие предложения и договоренности пришлись на завершающий этап формирования нового правительства Сербии. Пока еще не было разговора, рассчитываю на скорую встречу с новым министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Негре. Были отдельные неофициальные комментарии положительного свойства: ведь Сербия уже получает российский газ через "Турецкий поток", - рассказал посол.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828006274.html
турция
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр боцан-харченко, турция, сербия, россия, турецкий поток
Александр Боцан-Харченко, Турция, Сербия, Россия, Турецкий поток
10:12 31.10.2022 (обновлено: 11:16 31.10.2022)
 
В Сербии отозвались положительно о газовом хабе в Турции, заявил посол

Посол Боцан-Харченко: в Сербии были положительные отзывы о возможном газовом хабе в Турции

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Создание газового хаба в Турции пока не обсуждалось с властями Сербии, но неофициальные отзывы положительные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Эти российско-турецкие предложения и договоренности пришлись на завершающий этап формирования нового правительства Сербии. Пока еще не было разговора, рассчитываю на скорую встречу с новым министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Негре. Были отдельные неофициальные комментарии положительного свойства: ведь Сербия уже получает российский газ через "Турецкий поток", - рассказал посол.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
Читайте полный текст интервью >>>
Город Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:38
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией
 
Александр Боцан-ХарченкоТурцияСербияРоссияТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала