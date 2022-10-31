https://ria.ru/20221031/botsan-kharchenko-1828021633.html

Александр Боцан-Харченко: новый кабмин Сербии не поддержит санкции

Александр Боцан-Харченко: новый кабмин Сербии не поддержит санкции - РИА Новости, 31.10.2022

Александр Боцан-Харченко: новый кабмин Сербии не поддержит санкции

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко после избрания нового правительства Сербии рассказал РИА Новости об отношении руководства страны к санкциям... РИА Новости, 31.10.2022

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интервью

сербия

александр боцан-харченко

евросоюз

северный поток

россия

александр вучич

ана брнабич

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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко после избрания нового правительства Сербии рассказал РИА Новости об отношении руководства страны к санкциям против РФ, неслучайном обострении в Косово и Метохии и развитии сербско-российского сотрудничества несмотря на беспрецедентное давление Запада.– Скупщина (парламент) Сербии 26 октября утвердила новый состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич. Можно ли ожидать от нового кабмина изменения позиции по отказу от санкций в отношении России?– Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и Советом национальной безопасности Сербии, сохраняется.Вместе с тем с начала весны усиливается натиск на Белград со стороны США и ЕС. Сначала были уговоры, далее западники перешли к запугиванию и шантажу, теперь говорят о возможном введении против Сербии конкретных экономических мер – назовем их "вторичными санкциями". Звучат серьезные предупреждения, в том числе насчет свертывания инвестиций, сокращения финансирования из есовских фондов, возможной приостановки вступительных переговоров, ограничения и даже замораживания безвизового режима. Нельзя сказать, что такие меры, если Запад их применит, безболезненны для граждан Сербии, и Белград сможет от них отмахнуться.Президент Вучич, руководство Сербии говорят об этом чудовищном, выходящем за все рамки приличий давлении. На это указывает и российское руководство. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, подобная бесцеремонность Запада по отношению к суверенному государству поражает.Главная задача президента Вучича и нового правительства – сохранить в этих тяжелых условиях динамику экономического развития, стабильность Сербии – политическую, социально-экономическую, особенно энергетическую; энергетика сейчас – основная проблема в Европе.Вместе с тем должен отметить, что подключение Белграда к санкциям окажется еще более болезненным для страны. Кроме того, судя по соцопросам, большинство населения Сербии вряд ли согласится с антироссийскими мерами – и руководство страны это учитывает. Таким образом, мы опираемся на совокупность факторов. Исходим из того, что санкции не будут введены, и мы сможем продолжать развивать наши отношения.Что касается экономического измерения российско-сербских связей, то показатели хорошие. Общие российские капиталовложения в Сербии достигают пяти миллиардов долларов, из них 4,5 миллиарда приходятся на нефтегазовый сектор. По итогам января-сентября 2022 года Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии после ФРГ, КНР и Италии с 2,8 миллиарда долларов товарооборота, выросли и экспорт, и импорт. Не можем сказать, что это далось легко. Из-за ограничительных мер ЕС приходится преодолевать множество трудностей, в том числе на транспорте, в логистике. Но в целом динамика вполне удовлетворительная, выше наших ожиданий.– Еще до проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает их результаты, затем его слова подтвердил глава государства. Как это отразится на российско-сербских отношениях?– Что действительно важно для нас – так это то, что референдумы были проведены в полном соответствии с международными нормами, абсолютное большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины высказались за воссоединение с Россией. На основе народного мнения четыре региона приняты в состав Российской Федерации.В отличие от Запада, который хочет построить Сербию в один ряд с другими странами, безоговорочно поддерживающими Вашингтон и Брюссель, исходим из того, что наилучший вариант развития отношений – со страной, которая сохраняет суверенитет, опирается на свои национальные интересы. Это в полной мере применимо к Сербии. Понимаем, что в контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается.– Косовские сербы провели 27 октября встречу с Вучичем, затем состоялось заседание Совета национальной безопасности в связи с требованиями косовоалбанских властей перерегистрировать автомобили с сербскими номерами до 1 ноября. Ожидаете ли вы обострения в автономном крае?– Видим, что Приштина продолжает настаивать на своем. Вместе с тем трудно поверить, что косовские албанцы в состоянии игнорировать требования или просьбы ЕС и тем более США. Придерживаюсь мнения о том, что все это игра. Если бы Запад – и, прежде всего, Вашингтон – реально хотел заставить Приштину что-либо сделать, в частности, отложить проблему автомобильных номеров (а не декларировал пожелания для отвода глаз), это было бы не так сложно.Напряженность в Косово синхронизирована с возрастающим нажимом на президента Вучича. Как считает Запад, таким образом можно заставить Белград перейти к антироссийским санкциям. При поддержке Запада идет создание и вооружение приштинской "армии", увеличивается присутствие косовоалбанских силовиков в сербонаселенных районах на севере края.При этом никакого прогресса в диалоге Белграда и Приштины под эгидой Евросоюза нет. Брюссель здесь проявил полную беспомощность. Сильно подрывает авторитет ЕС как "честного брокера" его неспособность добиться выполнения договоренностей, которые вырабатывались и подписывались с его же участием, прежде всего соглашения об учреждении Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК). И здесь Европа действует по указке Вашингтона, утратив самостоятельность.Премьер Брнабич в парламенте подробно изложила принципиальный, твердый подход Белграда по косовскому урегулированию. "Зазоров", чтобы заставить сербов признать "независимость" Косово или отказаться от приоритетности выполнения Приштиной ранее взятого обязательства о создании ССМК, не видим.Позиция России неизменна. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Сербии. Считаем, что урегулирование косовского вопроса возможно только в диалоге между Белградом и Приштиной на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Подчеркну: переговоры – это не одностороннее выдвижение ультиматумов, а длительный, многотрудный обмен мнениями с целью выработки компромиссных и жизнеспособных развязок. Окончательное решение по Косово должно отвечать интересам Белграда и сербского народа и быть одобрено в рамках СБ ООН.– Существует ли вероятность того, что Нефтяная индустрия Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром", под санкционным давлением перейдет в собственность сербского государства?– Исходим из того, что нынешний вариант управления компанией – наилучший, не только из патриотических соображений, но и опираясь на конкретные результаты экономической и производственной деятельности НИС в этом году и за весь период с 2008 года.Заявление о том, что якобы продажа контрольного пакета акций НИС "Газпром нефти" в 2008 году была ошибкой, делала в преддверии формирования правительства – видимо, преследуя некие личные интересы – прежняя министр энергетики Зорана Михайлович. Как и целый ряд других неприемлемых заявлений. Не воспринимаем это как отражение позиции Белграда.Реальные цифры показывают, что это было очень правильное решение, которое позволило вывести НИС из весьма плачевного состояния на уровень процветающей системообразующей компании Сербии. Благодаря нашей совместной работе НИС сейчас, пожалуй, является лучшей энергетической компанией в регионе. Конечно, "Газпром нефть" сыграла ключевую роль – не говорю лишь о финансах, крайне важен и интеллектуальный вклад, опыт, умение "поднять" компанию в тяжелых обстоятельствах. Достижения российского менеджмента признают все, кто понимает экономику процесса и не политизирует ситуацию.Возникновение вопроса о перераспределении долей не является чем-то необычным: компания оказалась в новых непростых условиях. Естественно, обсуждались разные варианты, но важнее всего то, что они обсуждались в постоянном диалоге с правительством Сербии и руководством "Газпром нефти". Были найдены взаимоприемлемые решения, которые обеспечивают дальнейшее развитие компании ("Газпром нефть" в мае снизила свою долю в НИС до 50% с 56,15%, владельцем доли 6,15% стал "Газпром" – ред.). Сейчас вопрос снят с повестки дня.Что касается поставок нефти, то приостановка прокачки российского сырья по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии не стала критической проблемой для "Газпром нефти" и НИС благодаря продуманному курсу на расширение круга поставщиков. Отмечу, впрочем, что само дискриминационное решение о прекращении транзита – форменное безобразие с экономической точки зрения, в очередной раз проявленное западными партнерами в отношении Сербии.– Руководство Сербии и Венгрии подтвердили планы строительства нефтепровода для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть. Сможет ли он быть реализован в условиях санкционного давления? Существует ли опасность саботажа для будущего и существующих трубопроводов?– Что касается ответвления, сейчас есть договоренность на высшем уровне между Президентом Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Это ответственные политики, которые, прежде всего, принимают во внимание интересы своих государств и народов. Участвует Сербия, которая не приемлет антироссийские меры, и Венгрия, которая проводит достаточно самостоятельный, рациональный и национально ориентированный курс. Разумеется, западное давление сейчас оказывается по всем сюжетам, которые связаны с Россией, но можно ожидать, что Белград и Будапешт сумеют его преодолеть. В условиях перерезанных для Сербии поставок российской нефти через JANAF этот проект будет крайне полезным, решит вопрос обеспечения ее энергоносителями по приемлемым ценам.Хотел бы акцентировать слова президента Владимира Путина о том, что охрана энерготранспортной инфраструктуры – с учетом произошедшего с "Северным потоком" – это одна из основных проблем. Трудно предположить, что Белград и Будапешт могут недооценивать данный аспект. В СМИ, в частности, сообщалось, что сербские власти сразу предприняли меры по обеспечению безопасности национальной ГТС, связанной с "Турецким потоком". По конкретике, думаю, лучше обратиться к специалистам.Подчеркну в этом контексте, что реализованные за последние несколько лет начинания обеспечили энергобезопасность Сербии, устойчивость ее экономики в условиях энергокризиса. Имею в виду вышеупомянутый магистральный газопровод протяженностью 402 километра, введенный в эксплуатацию 1 января 2021 года. Это решение я бы назвал ключевым, очень дальновидным и правильным. Проделана – в самые сжатые сроки – непростая работа. Строительство шло в период пандемии COVID-19. Цена поставляемого на долгосрочной основе газа – лучшая на европейском рынке, в надежности снабжения в Сербии сомнений нет, западные домыслы о якобы нестабильности поставок из России здесь не приемлют.– Заявленное возможное создание газового хаба в Турции уже вызвало какой-то интерес руководства Сербии?– Эти российско-турецкие предложения и договоренности пришлись на завершающий этап формирования нового правительства Сербии. Пока еще не было разговора, рассчитываю на скорую встречу с новым министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Негре. Были отдельные неофициальные комментарии положительного свойства, ведь Сербия уже получает российский газ через "Турецкий поток".– Как развивается Российско-сербский гуманитарный центр в Нише (РСГЦ) в нынешних условиях?– Центр развивается нормально. Ведется работа по обучению спасателей, по развитию инфраструктуры для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Несмотря на попытки очернения, беспочвенные выдумки, РСГЦ имеет хорошую репутацию, привлекает все большее внимание в регионе и за его пределами. В частности, у Центра интенсивные связи с Международной организацией гражданской обороны. На днях РСГЦ посетил замглавы МИД России Александр Грушко, где для него провели подробную презентацию. Впечатления – самые положительные.– Позволяет ли давление Запада развиваться ранее начатым экономическим и инфраструктурным проектам?– Работа идет. Ожидаем начала реализации подписанного в декабре 2021 года соглашения о технологическом обновлении нефтехимического комбината "Петрохемия" в Панчево. Весной там же, в Панчево, завершено строительство ТЭС силами "Газпром энергохолдинга" – сдача ожидается в ближайшее время. "Лукойл Сербия" продолжает стабильную деятельность на сербском рынке, объем инвестиций компании превысил 350 миллионов долларов. Российские "Силовые машины" успешно ведут установку последнего, шестого гидроагрегата в рамках реновации ГЭС "Джердап – 1". "РЖД Интернешнл" завершило весной модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией. Есть перспективные совместные высокотехнологичные проекты – в сфере IT, мирного атома, освоения космоса.

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https://ria.ru/20221026/kosovo-1826885165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сербия, александр боцан-харченко, евросоюз, северный поток, россия, александр вучич, ана брнабич, турецкий поток