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Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию - РИА Новости, 31.10.2022
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Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию
Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию - РИА Новости, 31.10.2022
Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию
Напряженность в Косово синхронизирована с давлением Запада на Сербию, чтобы Белград присоединился к санкциям против России, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:47
2022-10-31T11:17
в мире
косово
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Напряженность в Косово синхронизирована с давлением Запада на Сербию, чтобы Белград присоединился к санкциям против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Косовские сербы провели 27 октября встречу с президентом Александром Вучичем, затем состоялось заседание Совета национальной безопасности в связи с требованиями косовоалбанских властей перерегистрировать автомобили с сербскими номерами до 1 ноября."Напряженность в Косово синхронизирована с возрастающим нажимом на Президента Вучича. Как считает Запад, таким образом можно заставить Белград перейти к антироссийским санкциям. При поддержке Запада идет создание и вооружение приштинской "армии", увеличивается присутствие косовоалбанских силовиков в сербонаселенных районах на севере края.", - сообщил посол России агентству.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов до 1 ноября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221028/serbiya-1827607536.html
https://ria.ru/20221028/serbiya-1827682600.html
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в мире, косово, сербия, россия
В мире, Косово, Сербия, Россия
09:47 31.10.2022 (обновлено: 11:17 31.10.2022)
 
Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию

Посол Боцан-Харченко: напряженность в Косово синхронизирована с давлением Запада на Сербию

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Напряженность в Косово синхронизирована с давлением Запада на Сербию, чтобы Белград присоединился к санкциям против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Косовские сербы провели 27 октября встречу с президентом Александром Вучичем, затем состоялось заседание Совета национальной безопасности в связи с требованиями косовоалбанских властей перерегистрировать автомобили с сербскими номерами до 1 ноября.
"Напряженность в Косово синхронизирована с возрастающим нажимом на Президента Вучича. Как считает Запад, таким образом можно заставить Белград перейти к антироссийским санкциям. При поддержке Запада идет создание и вооружение приштинской "армии", увеличивается присутствие косовоалбанских силовиков в сербонаселенных районах на севере края.", - сообщил посол России агентству.
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
В Приштине требуют от местных сербов до 1 ноября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:36
Глава Еврокомиссии призвала Сербию следовать внешней политике ЕС
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью >>>
Блокпост Kосовской полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 22:47
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии
 
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