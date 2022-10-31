Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828006274.html
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией
Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:38
2022-10-31T11:17
александр боцан-харченко
сербия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/20/1495142057_0:482:4111:2794_1920x0_80_0_0_afd808d6b61760998881a75447845ebf.jpg
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.До проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях тогдашний глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает их результаты, затем его слова подтвердил глава государства Александр Вучич."В отличие от Запада, который хочет построить Сербию в один ряд с другими странами, безоговорочно поддерживающими Вашингтон и Брюссель, исходим из того, что наилучший вариант развития отношений - со страной, которая сохраняет суверенитет, опирается на свои национальные интересы. Это в полной мере применимо к Сербии. Понимаем, что в контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом – никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается", - сообщил посол России агентству.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/20/1495142057_259:0:3984:2794_1920x0_80_0_0_f693631176c6ad475a758b92654ce0d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр боцан-харченко, сербия, россия, политика
Александр Боцан-Харченко, Сербия, Россия, Политика
09:38 31.10.2022 (обновлено: 11:17 31.10.2022)
 
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией

Посол Боцан-Харченко: непризнание Сербией референдумов в Донбассе не влияет на отношения

© Fotolia / Andrey ShevchenkoГород Белград, Сербия
Город Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Город Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
До проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях тогдашний глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает их результаты, затем его слова подтвердил глава государства Александр Вучич.
"В отличие от Запада, который хочет построить Сербию в один ряд с другими странами, безоговорочно поддерживающими Вашингтон и Брюссель, исходим из того, что наилучший вариант развития отношений - со страной, которая сохраняет суверенитет, опирается на свои национальные интересы. Это в полной мере применимо к Сербии. Понимаем, что в контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом – никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается", - сообщил посол России агентству.
Читайте полный текст интервью >>>
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:07
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
 
Александр Боцан-ХарченкоСербияРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала