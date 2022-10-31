https://ria.ru/20221031/serbiya-1828006274.html

Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией

Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией - РИА Новости, 31.10.2022

Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией

Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:38

2022-10-31T09:38

2022-10-31T11:17

александр боцан-харченко

сербия

россия

политика

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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.До проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях тогдашний глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает их результаты, затем его слова подтвердил глава государства Александр Вучич."В отличие от Запада, который хочет построить Сербию в один ряд с другими странами, безоговорочно поддерживающими Вашингтон и Брюссель, исходим из того, что наилучший вариант развития отношений - со страной, которая сохраняет суверенитет, опирается на свои национальные интересы. Это в полной мере применимо к Сербии. Понимаем, что в контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом – никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается", - сообщил посол России агентству.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр боцан-харченко, сербия, россия, политика