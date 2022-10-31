https://ria.ru/20221031/serbiya-1828006274.html
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией
Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:38
2022-10-31T09:38
2022-10-31T11:17
александр боцан-харченко
сербия
россия
политика
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Позиция Сербии о непризнании референдумов в Донбассе не влияет на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.До проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях тогдашний глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает их результаты, затем его слова подтвердил глава государства Александр Вучич."В отличие от Запада, который хочет построить Сербию в один ряд с другими странами, безоговорочно поддерживающими Вашингтон и Брюссель, исходим из того, что наилучший вариант развития отношений - со страной, которая сохраняет суверенитет, опирается на свои национальные интересы. Это в полной мере применимо к Сербии. Понимаем, что в контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом – никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается", - сообщил посол России агентству.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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александр боцан-харченко, сербия, россия, политика
Александр Боцан-Харченко, Сербия, Россия, Политика
09:38 31.10.2022 (обновлено: 11:17 31.10.2022)
Посол России прокомментировал непризнание референдумов в Донбассе Сербией
Посол Боцан-Харченко: непризнание Сербией референдумов в Донбассе не влияет на отношения