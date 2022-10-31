https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям - РИА Новости, 31.10.2022
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:07
2022-10-31T09:07
2022-10-31T11:17
сербия
россия
в мире
ана брнабич
александр боцан-харченко
александр вучич
белград (город)
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Скупщина (парламент) Сербии 26 октября утвердила новый состав правительства во главе с Брнабич."Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", - сказал посол.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, в мире, ана брнабич, александр боцан-харченко, александр вучич, белград (город)
Сербия, Россия, В мире, Ана Брнабич, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Белград (город)
09:07 31.10.2022 (обновлено: 11:17 31.10.2022)
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Российский посол: новое правительство Сербии продолжит отказ от санкций против Москвы