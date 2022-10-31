https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html

Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям

Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям - РИА Новости, 31.10.2022

Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям

Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:07

2022-10-31T09:07

2022-10-31T11:17

сербия

россия

в мире

ана брнабич

александр боцан-харченко

александр вучич

белград (город)

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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Скупщина (парламент) Сербии 26 октября утвердила новый состав правительства во главе с Брнабич."Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", - сказал посол.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, россия, в мире, ана брнабич, александр боцан-харченко, александр вучич, белград (город)