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Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям - РИА Новости, 31.10.2022
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Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям - РИА Новости, 31.10.2022
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:07
2022-10-31T11:17
сербия
россия
в мире
ана брнабич
александр боцан-харченко
александр вучич
белград (город)
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Скупщина (парламент) Сербии 26 октября утвердила новый состав правительства во главе с Брнабич."Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", - сказал посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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сербия, россия, в мире, ана брнабич, александр боцан-харченко, александр вучич, белград (город)
Сербия, Россия, В мире, Ана Брнабич, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Белград (город)
09:07 31.10.2022 (обновлено: 11:17 31.10.2022)
 
Посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям

Российский посол: новое правительство Сербии продолжит отказ от санкций против Москвы

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Скупщина (парламент) Сербии 26 октября утвердила новый состав правительства во главе с Брнабич.
"Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:36
Глава Еврокомиссии призвала Сербию следовать внешней политике ЕС
 
СербияРоссияВ миреАна БрнабичАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичБелград (город)
 
 
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