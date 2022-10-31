https://ria.ru/20221031/sdelka-1828284755.html

Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин

Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022

Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин

Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:03

2022-10-31T23:03

2022-10-31T23:26

экономика

россия

евросоюз

владимир путин

в мире

украина

турция

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся, заявил президент Владимир Путин."Этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран. Я сейчас вот данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что процентов 34 зерна попадает в Турцию, 35, чуть побольше - в страны Евросоюза, и только 3-4%, ну, по данным Минсельхоза, может быть, иногда бывало чуть побольше, до 5%, это колеблется цифра, потому что больше вывозят, туда-сюда, только 3-4, ну, может быть, 5% шло в пользу беднейших стран", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html

россия

украина

турция

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экономика, россия, евросоюз, владимир путин, в мире, украина, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)