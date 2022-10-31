https://ria.ru/20221031/sdelka-1828284755.html
Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин
Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин
Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:03
2022-10-31T23:03
2022-10-31T23:26
экономика
россия
евросоюз
владимир путин
в мире
украина
турция
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся, заявил президент Владимир Путин."Этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран. Я сейчас вот данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что процентов 34 зерна попадает в Турцию, 35, чуть побольше - в страны Евросоюза, и только 3-4%, ну, по данным Минсельхоза, может быть, иногда бывало чуть побольше, до 5%, это колеблется цифра, потому что больше вывозят, туда-сюда, только 3-4, ну, может быть, 5% шло в пользу беднейших стран", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html
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экономика, россия, евросоюз, владимир путин, в мире, украина, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Евросоюз, Владимир Путин, В мире, Украина, Турция, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
23:03 31.10.2022 (обновлено: 23:26 31.10.2022)
Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, заявил Путин
Путин заявил, что Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам