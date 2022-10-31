https://ria.ru/20221031/sdelka-1828108463.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по продуктовой сделке

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по продуктовой сделке - РИА Новости, 31.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по продуктовой сделке

Россия может гарантировать готовность компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки за свой счет, но вопрос сложный и требует проработки,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:20

2022-10-31T14:20

2022-10-31T14:37

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия может гарантировать готовность компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки за свой счет, но вопрос сложный и требует проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Было также заявление нашего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сказал о готовности компенсировать выпадающие объемы для беднейших стран. Опять же, пользуюсь случаем, хотел бы напомнить, что лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна в ходе этой сделки приходилось на беднейшие страны, все остальное получили не беднейшие страны, которые находятся в Европе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у РФ понимание, как будет осуществляться поддержка стан Африки после приостановки участия России в "зерновой сделке".Он отметил, что то, каким образом это осуществят - вопрос сложный, его еще предстоит прорабатывать.На вопрос об условиях для продолжения сделки Песков не смог ответить."Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой. Еще раз могу только ограничиться тем, что контакты продолжатся", - сказал он."По линии дипломатических ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН", - добавил Песков.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев позже заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828112172.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828081240.html

https://ria.ru/20221031/borrel-1828070880.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, украина, оон, в мире, продовольствие