https://ria.ru/20221031/sdelka-1828067067.html

В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину

В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину - РИА Новости, 31.10.2022

В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину

Ответственность за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, использовавших договоренность для террористической атаки на Севастополь,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:28

2022-10-31T12:28

2022-10-31T12:28

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ответственность за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, использовавших договоренность для террористической атаки на Севастополь, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."НАТО… использовало зону безопасности зернового коридора для прохождения своих морских беспилотных аппаратов и осуществления террористической атаки на Севастополь. Вся вина за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине", - сказала Ковитиди.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827804004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ольга ковитиди, россия, совет федерации рф, экономика, оон, нато