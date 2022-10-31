В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину
Сенатор Ковитиди возложила вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ответственность за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, использовавших договоренность для террористической атаки на Севастополь, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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"НАТО… использовало зону безопасности зернового коридора для прохождения своих морских беспилотных аппаратов и осуществления террористической атаки на Севастополь. Вся вина за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине", - сказала Ковитиди.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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