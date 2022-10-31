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В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину - РИА Новости, 31.10.2022
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В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину
В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину - РИА Новости, 31.10.2022
В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину
Ответственность за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, использовавших договоренность для террористической атаки на Севастополь,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:28
2022-10-31T12:28
ольга ковитиди
россия
совет федерации рф
экономика
оон
нато
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ответственность за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, использовавших договоренность для террористической атаки на Севастополь, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."НАТО… использовало зону безопасности зернового коридора для прохождения своих морских беспилотных аппаратов и осуществления террористической атаки на Севастополь. Вся вина за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине", - сказала Ковитиди.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html
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ольга ковитиди, россия, совет федерации рф, экономика, оон, нато
Ольга Ковитиди, Россия, Совет Федерации РФ, Экономика, ООН, НАТО
12:28 31.10.2022
 
В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину

Сенатор Ковитиди возложила вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ответственность за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, использовавших договоренность для террористической атаки на Севастополь, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Вестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:00
Британия создает casus belli
"НАТО… использовало зону безопасности зернового коридора для прохождения своих морских беспилотных аппаратов и осуществления террористической атаки на Севастополь. Вся вина за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине", - сказала Ковитиди.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Сухогруз Navi-Star с зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 20:07
Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
 
Ольга КовитидиРоссияСовет Федерации РФЭкономикаООННАТО
 
 
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