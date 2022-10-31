https://ria.ru/20221031/sanktsii-1827996017.html

Новая Зеландия вводит антироссийские санкции из-за спецоперации

Новая Зеландия вводит антироссийские санкции из-за спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022

Новая Зеландия вводит антироссийские санкции из-за спецоперации

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 14 лиц и семи организаций в связи с российской спецоперацией на Украине, следует из заявления новозеландского министра РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:16

2022-10-31T08:16

2022-10-31T08:16

в мире

новая зеландия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новая Зеландия вводит санкции в отношении 14 лиц и семи организаций в связи с российской спецоперацией на Украине, следует из заявления новозеландского министра иностранных дел Нанайи Махуты."Сегодня мы вводим санкции против 14 лиц и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В состав этой группы входят военнослужащие, оборонные структуры и руководители... СМИ, а также военизированная организация и ее высокопоставленные командиры", - говорится в заявлении на сайте МИД Новой Зеландии.Отмечается, что под санкции попали руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных групп, "связанных с группой "Вагнер".Ограничения вводятся против таких СМИ, как агентство Инфорос и базирующееся в Крыму агентство News Front.Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций России. Санкции предусматривают ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для российских судов и самолетов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221030/sanktsii-1827921547.html

https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html

новая зеландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новая зеландия, россия, санкции в отношении россии