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Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими
Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:21
2022-10-31T23:21
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
азербайджан
армения
сочи
политика
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, их неправильно выпячивать, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита."Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - сказал Путин.Ранее Путин сообщил, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи, посвященного урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, стороны согласовали совместное заявление. Однако часть пунктов из заранее подготовленного текста были изъяты.
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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения, сочи, политика
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Азербайджан, Армения, Сочи, Политика
23:21 31.10.2022
 
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими

Путин назвал не согласованные на встрече с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трёхсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, их неправильно выпячивать, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита.
"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - сказал Путин.
Ранее Путин сообщил, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи, посвященного урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, стороны согласовали совместное заявление. Однако часть пунктов из заранее подготовленного текста были изъяты.
Трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Вчера, 21:45
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
 
Владимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянАзербайджанАрменияСочиПолитика
 
 
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