https://ria.ru/20221031/sammit-1828287610.html
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими
Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:21
2022-10-31T23:21
2022-10-31T23:21
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
азербайджан
армения
сочи
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828276434_0:173:3252:2002_1920x0_80_0_0_298b154bdcc778c0b43d2ec0b9984a70.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, их неправильно выпячивать, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита."Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - сказал Путин.Ранее Путин сообщил, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи, посвященного урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, стороны согласовали совместное заявление. Однако часть пунктов из заранее подготовленного текста были изъяты.
https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html
азербайджан
армения
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828276434_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_fc3fc4bb7d82d800b54955ce904ac262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения, сочи, политика
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Азербайджан, Армения, Сочи, Политика
Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими
Путин назвал не согласованные на встрече с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, их неправильно выпячивать, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита.
"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - сказал Путин.
Ранее Путин сообщил, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи, посвященного урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
, стороны согласовали совместное заявление. Однако часть пунктов из заранее подготовленного текста были изъяты.