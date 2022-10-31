https://ria.ru/20221031/sammit-1828287610.html

Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими

Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими

Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:21

2022-10-31T23:21

2022-10-31T23:21

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

азербайджан

армения

сочи

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828276434_0:173:3252:2002_1920x0_80_0_0_298b154bdcc778c0b43d2ec0b9984a70.jpg

СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Вопросы, которые не удалось согласовать по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, их неправильно выпячивать, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита."Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - сказал Путин.Ранее Путин сообщил, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи, посвященного урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, стороны согласовали совместное заявление. Однако часть пунктов из заранее подготовленного текста были изъяты.

https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

азербайджан

армения

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения, сочи, политика