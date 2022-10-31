https://ria.ru/20221031/reysy-1828054771.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 31.10.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:04

2022-10-31T12:04

2022-10-31T12:06

туризм

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

москва

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

погода

новости - туризм

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".В общей сложности, во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменено 16 рейсов, еще 15 задерживаются. В Жуковском никаких изменений в расписании нет.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал агентству, что в столице в ближайшие сутки может быть гололедица. На земле образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, местами он продержится до конца недели.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", погода, новости - туризм, туризм