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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 31.10.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:04
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туризм
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
москва
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
погода
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".В общей сложности, во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменено 16 рейсов, еще 15 задерживаются. В Жуковском никаких изменений в расписании нет.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал агентству, что в столице в ближайшие сутки может быть гололедица. На земле образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, местами он продержится до конца недели.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва, Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Погода, Новости - Туризм, Туризм
12:04 31.10.2022 (обновлено: 12:06 31.10.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за непогоды

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Противообледенительная обработка самолета - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
В общей сложности, во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменено 16 рейсов, еще 15 задерживаются. В Жуковском никаких изменений в расписании нет.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал агентству, что в столице в ближайшие сутки может быть гололедица. На земле образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, местами он продержится до конца недели.
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Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством
 
ТуризмДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)МоскваВнуково (аэропорт)Аэропорт "Жуковский"ПогодаНовости - ТуризмТуризм
 
 
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