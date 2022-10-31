Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1827997237.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022
Москвичей предупредили о гололедице
В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:27
2022-10-31T08:27
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997327_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f0407245dc9f91db16f0dc16e9c509e5.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он отметил, что для образования гололедицы необходимы два условия - это наличие отрицательной температуры и эпизодическое выпадение осадков. Температура по ночам будет близка к нулю, а осадков уже во вторник не будет."Как минимум, в ближайшие сутки это продержится, а потом практически до конца недели осадки будут отсутствовать, и хотя температурный режим не поменяется, в ночные часы - до минус 1-2 градусов, а днём до плюс 3, поэтому всё это растает, и, учитывая то, что новых осадков мы не ожидаем, то гололедица сойдёт на нет", - рассказал Синенков, отвечая на вопрос, как долго в Москве продержится гололедица.
https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997327_434:0:3163:2047_1920x0_80_0_0_daef04bb19780384fb5b947c2f5fe371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
08:27 31.10.2022
 
Москвичей предупредили о гололедице

"Фобос": в Москве в ближайшие сутки ожидают гололедицу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖенщина в Москве
Женщина в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Женщина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Он отметил, что для образования гололедицы необходимы два условия - это наличие отрицательной температуры и эпизодическое выпадение осадков. Температура по ночам будет близка к нулю, а осадков уже во вторник не будет.
"Как минимум, в ближайшие сутки это продержится, а потом практически до конца недели осадки будут отсутствовать, и хотя температурный режим не поменяется, в ночные часы - до минус 1-2 градусов, а днём до плюс 3, поэтому всё это растает, и, учитывая то, что новых осадков мы не ожидаем, то гололедица сойдёт на нет", - рассказал Синенков, отвечая на вопрос, как долго в Москве продержится гололедица.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 06:51
Росгидромет начал делать прогнозы погоды в новых регионах России
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала