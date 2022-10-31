https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1827997237.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022

Москвичей предупредили о гололедице

В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:27

2022-10-31T08:27

2022-10-31T08:27

общество

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он отметил, что для образования гололедицы необходимы два условия - это наличие отрицательной температуры и эпизодическое выпадение осадков. Температура по ночам будет близка к нулю, а осадков уже во вторник не будет."Как минимум, в ближайшие сутки это продержится, а потом практически до конца недели осадки будут отсутствовать, и хотя температурный режим не поменяется, в ночные часы - до минус 1-2 градусов, а днём до плюс 3, поэтому всё это растает, и, учитывая то, что новых осадков мы не ожидаем, то гололедица сойдёт на нет", - рассказал Синенков, отвечая на вопрос, как долго в Москве продержится гололедица.

https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва