https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1827997237.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022
Москвичей предупредили о гололедице
В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:27
2022-10-31T08:27
2022-10-31T08:27
общество
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ближайшие сутки гололедица может наблюдаться в Москве, потом сойдёт на нет, так как практически до конца недели осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он отметил, что для образования гололедицы необходимы два условия - это наличие отрицательной температуры и эпизодическое выпадение осадков. Температура по ночам будет близка к нулю, а осадков уже во вторник не будет."Как минимум, в ближайшие сутки это продержится, а потом практически до конца недели осадки будут отсутствовать, и хотя температурный режим не поменяется, в ночные часы - до минус 1-2 градусов, а днём до плюс 3, поэтому всё это растает, и, учитывая то, что новых осадков мы не ожидаем, то гололедица сойдёт на нет", - рассказал Синенков, отвечая на вопрос, как долго в Москве продержится гололедица.
https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей предупредили о гололедице
"Фобос": в Москве в ближайшие сутки ожидают гололедицу