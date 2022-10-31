https://ria.ru/20221031/reshetova-1828173443.html

Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати

Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати - РИА Новости, 31.10.2022

Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати

Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о материальной поддержке со стороны репера и влиянии на ее жизнь после разрыва отношений. Блогер поделилась... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:12

2022-10-31T18:12

2022-10-31T18:12

шоубиз

анастасия решетова

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о материальной поддержке со стороны репера и влиянии на ее жизнь после разрыва отношений. Блогер поделилась информацией об этом в интервью Надежде Стрелец. Она заявила, что репер никогда не содержал ее и оказал финансовую помощь только в первые месяцы после расставания. Она также рассказала, что после отношений у нее осталась подаренная музыкантом машина. По словам девушки, все остальные расходы она оплачивает самостоятельно и приобрела первую недвижимость на заработок со своих соцсетей. Тем не менее блогер добавила, что благодарна Тимати. Он научил ее "организации бизнеса" и сделал медийной личностью. Ранее Решетова опровергла слухи о возможном воссоединении с артистом. Она сказала, что сохранила с ним хорошие отношения ради сына Ратмира.

https://ria.ru/20220927/timati-1819738110.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия решетова, тимати (тимур юнусов)