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Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати - РИА Новости, 31.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221031/reshetova-1828173443.html
Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати
Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати - РИА Новости, 31.10.2022
Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати
Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о материальной поддержке со стороны репера и влиянии на ее жизнь после разрыва отношений. Блогер поделилась... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:12
2022-10-31T18:12
шоубиз
анастасия решетова
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о материальной поддержке со стороны репера и влиянии на ее жизнь после разрыва отношений. Блогер поделилась информацией об этом в интервью Надежде Стрелец. Она заявила, что репер никогда не содержал ее и оказал финансовую помощь только в первые месяцы после расставания. Она также рассказала, что после отношений у нее осталась подаренная музыкантом машина. По словам девушки, все остальные расходы она оплачивает самостоятельно и приобрела первую недвижимость на заработок со своих соцсетей. Тем не менее блогер добавила, что благодарна Тимати. Он научил ее "организации бизнеса" и сделал медийной личностью. Ранее Решетова опровергла слухи о возможном воссоединении с артистом. Она сказала, что сохранила с ним хорошие отношения ради сына Ратмира.
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анастасия решетова, тимати (тимур юнусов)
Шоубиз, Анастасия Решетова, Тимати (Тимур Юнусов)
18:12 31.10.2022
 
Решетова опровергла слухи о материальной поддержке Тимати

Анастасия Решетова ответила на слухи о материальной поддержке Тимати после расставания

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТАнастасия Решетова
Анастасия Решетова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о материальной поддержке со стороны репера и влиянии на ее жизнь после разрыва отношений. Блогер поделилась информацией об этом в интервью Надежде Стрелец.
Она заявила, что репер никогда не содержал ее и оказал финансовую помощь только в первые месяцы после расставания.

"Квартиру, в которой мы живем с сыном, я покупаю сама. Тимур меня сейчас никак не обеспечивает. Когда мы разошлись, первые месяцы он оплачивал мою охрану. Если он отдыхает с ребенком, он все оплачивает", – сообщила Решетова.

Она также рассказала, что после отношений у нее осталась подаренная музыкантом машина. По словам девушки, все остальные расходы она оплачивает самостоятельно и приобрела первую недвижимость на заработок со своих соцсетей.
Тем не менее блогер добавила, что благодарна Тимати. Он научил ее "организации бизнеса" и сделал медийной личностью.

"У нас изначально были общие интересы. Поэтому в каких-то вещах, в которых он хорошо разбирается, разбираюсь я. Также он дал мне медийность, которая до сих пор приносит огромный доход", – поделилась модель.

Ранее Решетова опровергла слухи о возможном воссоединении с артистом. Она сказала, что сохранила с ним хорошие отношения ради сына Ратмира.
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