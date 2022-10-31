https://ria.ru/20221031/putin-1828289094.html

Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита в Сочи

Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита в Сочи - РИА Новости, 01.11.2022

Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита в Сочи

Владимир Путин провел пресс-конференцию после саммита в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана. РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T23:38

2022-10-31T23:38

2022-11-01T00:10

владимир путин

сочи

армения

азербайджан

евросоюз

оон

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел пресс-конференцию после саммита в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана.Частичная мобилизацияГлава государства, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Он добавил, что обсудит с юристами необходимость соответствующего указа.Он также уточнил, что 260 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.Ситуация вокруг Нагорного КарабахаПрезидент подчеркнул, что мирный договор между Ереваном и Баку пока подписать не удалось. Он отметил, что вопросы, которые не удалось согласовать, — "это тонкие, чувствительные вещи" и выпячивать их неправильно. Путин выразил готовность предоставить Армении и Азербайджану карты для делимитации и демаркации границы. По его словам, есть предпосылки, которые указывают на то, что путь к урегулированию конфликта найден.Приостановка участия в зерновой сделкеПрезидент также затронул тему недавнего теракта в Севастополе, организованного украинскими военными, и последующей приостановки Россией зерновой сделки. Он отметил, что Москва пошла на это соглашение для помощи беднейшим странам. Однако по итогу 35 процентов продукции попадает в страны ЕС, и только от трех до пяти идет в пользу нуждающихся.Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, отметил Путин. Он поблагодарил военнослужащих, которые отразили эту атаку.Что касается дальнейшей судьбы сделки, Путин пояснил, что Москва приостановила участие в ней, а не окончательно вышла из нее. Однако в первую очередь Киев должен гарантировать, что не будет создавать угрозу кораблям, а ООН нужно провести работу с представителями Украины.Диверсии на "Северных потоках"Президент сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков".Глава государства подчеркнул, что взрыв на "Северных потоках" — это очевидный теракт. Контролировать эту ситуацию сложно, так как газопроводы пролегают в особых экономических зонах Дании, Швеции и Германии. При этом в странах Европы молчат по поводу этих диверсий, хотя это бьет по их интересам. Некоторые даже придумывают, что Россия сама взорвала газопроводы, отметил Путин.Что касается выбора Турции как возможного газового хаба, то он логичен, подчеркнул президент. По его словам, взаимодействовать напрямую с европейскими партнерами трудно, а в случае с хабом контролировать акваторию Черного моря будет легче. Путин уточнил, что с турецкой стороной России "проще работать", потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган — "человек слова".

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html

https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

https://ria.ru/20221031/suda-1828252031.html

https://ria.ru/20221031/turtsiya-1827995483.html

сочи

армения

азербайджан

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LIVE: Пресс-конференция Путина в Сочи по итогам переговоров с Пашиняном и Алиевым_31 октября LIVE: Пресс-конференция Путина в Сочи по итогам переговоров с Пашиняном и Алиевым_31 октября 2022-10-31T23:38 true PT16M13S

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Станислав Ванд

владимир путин, сочи, армения, азербайджан, евросоюз, оон