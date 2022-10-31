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Пушков съязвил в адрес просчитавшейся с Украиной Финляндии - РИА Новости, 31.10.2022
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Пушков съязвил в адрес просчитавшейся с Украиной Финляндии
Пушков съязвил в адрес просчитавшейся с Украиной Финляндии - РИА Новости, 31.10.2022
Пушков съязвил в адрес просчитавшейся с Украиной Финляндии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал данные финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T02:08
2022-10-31T02:08
в мире
алексей пушков
владимир колокольцев
василий небензя
украина
финляндия
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал данные финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран.Ранее стало известно, что центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в стране. По словам инспектора полиции Кристера Альгрена, оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах."Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как ранее сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, зачастую поставляемое Украине западное оружие через черные рынки попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах. По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок.При этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Киеву, и обсуждают с союзниками механизмы контроля.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221030/makeev-1827875524.html
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в мире, алексей пушков, владимир колокольцев, василий небензя, украина, финляндия, нато, министерство обороны сша
В мире, Алексей Пушков, Владимир Колокольцев, Василий Небензя, Украина, Финляндия, НАТО, Министерство обороны США
02:08 31.10.2022
 
Пушков съязвил в адрес просчитавшейся с Украиной Финляндии

Сенатор Пушков назвал полезной для финнов информацию о контрабанде оружия с Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал данные финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран.
Ранее стало известно, что центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в стране. По словам инспектора полиции Кристера Альгрена, оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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"Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, зачастую поставляемое Украине западное оружие через черные рынки попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах. По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок.
При этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Киеву, и обсуждают с союзниками механизмы контроля.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреАлексей ПушковВладимир КолокольцевВасилий НебензяУкраинаФинляндияНАТОМинистерство обороны США
 
 
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