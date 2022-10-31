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В США стоимость пшеницы на бирже выросла после приостановки зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
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В США стоимость пшеницы на бирже выросла после приостановки зерновой сделки
В США стоимость пшеницы на бирже выросла после приостановки зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
В США стоимость пшеницы на бирже выросла после приостановки зерновой сделки
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в США в понедельник растет на 6% после того, как Россия объявила о приостановке "зерновой сделки", свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:35
2022-10-31T12:04
экономика
россия
чикаго
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в США в понедельник растет на 6% после того, как Россия объявила о приостановке "зерновой сделки", свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.57 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 6%, до 8,79 доллара за бушель.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев позже заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.По словам гендиректора аналитического центра "Прозерно" Владимира Петриченко, товарный рынок в нынешней экстренной ситуации столкнулся с гэпом (существенной разницей текущих цен с ценой закрытия), но оценивать, каким будет новый уровень мировых и внутренних цен и сколько зерна РФ может вывезти с учетом текущих реалий, пока преждевременно. "На экспортном рынке все это отразится ростом цен, на внутреннем - пока не готов сказать, надо смотреть, какой у нас будет экспортный подъем, сколько экспортеры отгрузят", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20221029/britaniya-1827825032.html
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экономика, россия, чикаго, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Чикаго, США, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
10:35 31.10.2022 (обновлено: 12:04 31.10.2022)
 
В США стоимость пшеницы на бирже выросла после приостановки зерновой сделки

На Чикагской бирже пшеница подорожала на шесть процентов после остановки зерновой сделки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в США в понедельник растет на 6% после того, как Россия объявила о приостановке "зерновой сделки", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.57 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 6%, до 8,79 доллара за бушель.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 23:15
Глава МИД Британии призвал Россию обеспечить поставки зерна для голодающих
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев позже заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
По словам гендиректора аналитического центра "Прозерно" Владимира Петриченко, товарный рынок в нынешней экстренной ситуации столкнулся с гэпом (существенной разницей текущих цен с ценой закрытия), но оценивать, каким будет новый уровень мировых и внутренних цен и сколько зерна РФ может вывезти с учетом текущих реалий, пока преждевременно. "На экспортном рынке все это отразится ростом цен, на внутреннем - пока не готов сказать, надо смотреть, какой у нас будет экспортный подъем, сколько экспортеры отгрузят", - сказал он РИА Новости.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:33
Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол
 
ЭкономикаРоссияЧикагоСШАМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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