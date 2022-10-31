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Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
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Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки
Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки
Власти Приморья готовы оказать родным погибшей в давке в Сеуле Юлианы Пак необходимую помощь, сообщил РИА Новости руководитель агентства международного... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T04:52
2022-10-31T04:52
сеул
россия
южная корея
давка в сеуле
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовы оказать родным погибшей в давке в Сеуле Юлианы Пак необходимую помощь, сообщил РИА Новости руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и 4 россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения. В представительстве МИД во Владивостоке заявили РИА Новости, что готовы оказать содействие в транспортировке тела или кремации погибшей."Погибшая во время трагедии в Сеуле гражданка РФ прибыла в Южную Корею из Приморского края. Готовы оказать родным всю необходимую помощь", - сказал Старичков.В агентстве международного сотрудничества РИА Новости уточнили, что власти уже установили контакт с родными погибшей.
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сеул, россия, южная корея, давка в сеуле
Сеул, Россия, Южная Корея, Давка в Сеуле
04:52 31.10.2022
 
Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки

Власти Приморья готовы оказать родным погибшей в Сеуле россиянки всю необходимую помощь

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкПолицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовы оказать родным погибшей в давке в Сеуле Юлианы Пак необходимую помощь, сообщил РИА Новости руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков.
По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и 4 россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения. В представительстве МИД во Владивостоке заявили РИА Новости, что готовы оказать содействие в транспортировке тела или кремации погибшей.
"Погибшая во время трагедии в Сеуле гражданка РФ прибыла в Южную Корею из Приморского края. Готовы оказать родным всю необходимую помощь", - сказал Старичков.
В агентстве международного сотрудничества РИА Новости уточнили, что власти уже установили контакт с родными погибшей.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
03:58
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки
 
СеулРоссияЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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