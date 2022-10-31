https://ria.ru/20221031/primore-1827988548.html

Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки

Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022

Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки

Власти Приморья готовы оказать родным погибшей в давке в Сеуле Юлианы Пак необходимую помощь, сообщил РИА Новости руководитель агентства международного... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T04:52

2022-10-31T04:52

2022-10-31T04:52

сеул

россия

южная корея

давка в сеуле

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовы оказать родным погибшей в давке в Сеуле Юлианы Пак необходимую помощь, сообщил РИА Новости руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и 4 россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения. В представительстве МИД во Владивостоке заявили РИА Новости, что готовы оказать содействие в транспортировке тела или кремации погибшей."Погибшая во время трагедии в Сеуле гражданка РФ прибыла в Южную Корею из Приморского края. Готовы оказать родным всю необходимую помощь", - сказал Старичков.В агентстве международного сотрудничества РИА Новости уточнили, что власти уже установили контакт с родными погибшей.

https://ria.ru/20221031/davka-1827987293.html

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