02:48 31.10.2022 (обновлено: 03:48 31.10.2022)
В Приморье рассказали о погибшей в давке в Сеуле россиянке
Одна из россиянок, погибших в давке в Сеуле, приехала в Корею из Приморского края
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле
Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Одна из россиянок, погибших в Сеуле в давке, приехала в Корею из Приморья, сообщает краевое агентство по международному сотрудничеству.
В результате давки погибли не менее 154 человек. По последним данным, среди погибших оказались 26 иностранцев, включая четырех россиянок, две из которых были этническими кореянками. Также пострадали еще 132 человека.
"К нашему великому сожалению, МИД России подтвердил факт ухода из жизни в госпитале Сеула россиянки, ставшей жертвой трагедии 29 октября 2022 года. Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искрение соболезнования родным и близким погибшим", - сообщило агентство в своем Telegram-канале.
Позже знакомая погибшей сообщила РИА Новости, что девушку звали Юлиана Пак, она была выпускницей Дальневосточного федерального университета.
"Да, Юлиана погибла (…) моя одногруппница", - сообщила девушка.
На сайте университета сообщается, что Юлиана Пак была студенткой Школы гуманитарных наук ДВФУ. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021 года. В июле 2022 года она отметила 25-й день рождения.