https://ria.ru/20221031/priamure-1828022327.html

В Приамурье выделили свыше 500 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

В Приамурье выделили свыше 500 миллионов рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 31.10.2022

В Приамурье выделили свыше 500 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

Свыше 500 миллионов рублей выделено из бюджета Приамурья в этом году на жилищные сертификаты для детей-сирот, сообщает областное правительство. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:27

2022-10-31T10:27

2022-10-31T10:27

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

жилье

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Свыше 500 миллионов рублей выделено из бюджета Приамурья в этом году на жилищные сертификаты для детей-сирот, сообщает областное правительство.Жилищные сертификаты в регионе начали выдавать по инициативе губернатора Василия Орлова с 2020 года."В этом году на жилищные сертификаты для детей-сирот из областного бюджета мы выделили более 500 миллионов рублей. Благодаря этому новое жилье приобретут больше людей, чем за два предыдущих года вместе — 185 человек в этом году, и 147 — за 2020-2021 годы. Мера поддержки эффективна и пользуется спросом у жителей области, поскольку дает больше возможностей для выбора по сравнению с традиционным предоставлением жилья", - приводят власти слова Орлова.Он отметил, что удобными сертификаты оказались для детей-сирот, желающих сменить место жительства или купить квартиру большей площади, добавив собственные деньги.Большинство детей-сирот в Приамурье, выбравших в качестве меры поддержки жилищный сертификат, уже купили себе квартиры. В этом году сертификаты получили 185 человек, 183 из них уже отметили новоселье. Остальные должны реализовать сертификаты до 3 декабря.Помимо жилищных сертификатов, в Амурской области дети-сироты могут претендовать на обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда или покупку квартиры в доме, строительство которого завершается.

https://ria.ru/20221031/prestupleniya-1827978315.html

https://ria.ru/20221030/bezhentsy-1827833363.html

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общество, василий орлов (губернатор), жилье, амурская область