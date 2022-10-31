В Германии открыли для себя правду о США
ZDF: на совести "оплота свободы" США целый "каталог ужасов" в виде войн и переворотов
Военное вмешательство США. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США, традиционно называющие себя "оплотом свободы и демократии", далеко не всегда ведут себя безукоризненно, такое мнение высказал историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн.
В то время, когда Соединенные Штаты слишком рады представить себя "бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии", он предлагает взглянуть и на менее славные главы в истории Америки.
В частности, Дрочманн напоминает о военных операциях, в которых на сегодняшний день участвуют США. "То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", - отмечает журналист. "Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб", -перечисляет он.
Таким образом, США — кто угодно, но не безупречный "хороший парень", - резюмирует Дрочманн.
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