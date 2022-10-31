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В Германии открыли для себя правду о США - РИА Новости, 31.10.2022
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В Германии открыли для себя правду о США
В Германии открыли для себя правду о США - РИА Новости, 31.10.2022
В Германии открыли для себя правду о США
США, традиционно называющие себя "оплотом свободы и демократии", далеко не всегда ведут себя безукоризненно, такое мнение высказал историк и журналист немецкого РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T04:25
2022-10-31T04:25
в мире
сша
германия
ирак
вьетнам
история
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США, традиционно называющие себя "оплотом свободы и демократии", далеко не всегда ведут себя безукоризненно, такое мнение высказал историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн.В то время, когда Соединенные Штаты слишком рады представить себя "бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии", он предлагает взглянуть и на менее славные главы в истории Америки.В частности, Дрочманн напоминает о военных операциях, в которых на сегодняшний день участвуют США. "То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", - отмечает журналист. "Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб", -перечисляет он.Таким образом, США — кто угодно, но не безупречный "хороший парень", - резюмирует Дрочманн.Ранее политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill отметил, что США поражены неизлечимой "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны. Несмотря на изменения во внешнеполитических условиях, политическое руководство США, независимо от того, кто у власти, продолжает совершать одни и те же ошибки, предавая забвению историю.
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в мире, сша, германия, ирак, вьетнам, история
В мире, США, Германия, Ирак, Вьетнам, история
04:25 31.10.2022
 
В Германии открыли для себя правду о США

ZDF: на совести "оплота свободы" США целый "каталог ужасов" в виде войн и переворотов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоенное вмешательство США
Военное вмешательство США - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военное вмешательство США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США, традиционно называющие себя "оплотом свободы и демократии", далеко не всегда ведут себя безукоризненно, такое мнение высказал историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн.
В то время, когда Соединенные Штаты слишком рады представить себя "бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии", он предлагает взглянуть и на менее славные главы в истории Америки.
В частности, Дрочманн напоминает о военных операциях, в которых на сегодняшний день участвуют США. "То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", - отмечает журналист. "Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб", -перечисляет он.
Таким образом, США — кто угодно, но не безупречный "хороший парень", - резюмирует Дрочманн.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:42
МИД Китая одной картинкой высмеял лицемерие США
Ранее политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill отметил, что США поражены неизлечимой "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны. Несмотря на изменения во внешнеполитических условиях, политическое руководство США, независимо от того, кто у власти, продолжает совершать одни и те же ошибки, предавая забвению историю.
 
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