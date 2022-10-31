https://ria.ru/20221031/polsha-1828096167.html

Польша планирует построить три АЭС

Польша планирует построить три АЭС - РИА Новости, 31.10.2022

Польша планирует построить три АЭС

Польша планирует построить три атомных электростанции, сообщил вице-премьер, министр государственных активов республики Яцек Сасин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:50

2022-10-31T13:50

2022-10-31T13:50

в мире

польша

westinghouse electric

сеул

южная корея

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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Польша планирует построить три атомных электростанции, сообщил вице-премьер, министр государственных активов республики Яцек Сасин.Ранее сообщалось, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции.В понедельник стало известно, что вторая польская атомная электростанция будет построена по южнокорейской технологии. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано в понедельник в Сеуле."Мы говорили еще в этом году, что в Польше будет построена первая атомная электростанция. Но мы пошли далее. Мы говорим в этом году, что в Польше в ближайшие годы будут созданы две новые атомные электростанции, а третью мы планируем", - заявил Сасин, выступление которого транслировало Польское телевидение, в Сеуле во время подписания соглашения о намерениях с корейским концерном KHNP.Говоря о том, что первые две АЭС в Польше построят Южная Корея и США, Сасин заявил, что "нам предстоят дальнейшие инвестиции в этой области"."В правительственной программе у нас записано строительство двух АЭС. Пока мы решили по второй… Помимо этих двух электростанций появится третья, построенная польско-корейским консорциумом", - пояснил он.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.

https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828089043.html

https://ria.ru/20221018/germaniya-1824910478.html

https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html

польша

сеул

южная корея

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в мире, польша, westinghouse electric, сеул, южная корея