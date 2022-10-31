https://ria.ru/20221031/polsha-1828096167.html
Польша планирует построить три АЭС
Польша планирует построить три АЭС - РИА Новости, 31.10.2022
Польша планирует построить три АЭС
Польша планирует построить три атомных электростанции, сообщил вице-премьер, министр государственных активов республики Яцек Сасин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:50
2022-10-31T13:50
2022-10-31T13:50
в мире
польша
westinghouse electric
сеул
южная корея
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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Польша планирует построить три атомных электростанции, сообщил вице-премьер, министр государственных активов республики Яцек Сасин.Ранее сообщалось, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции.В понедельник стало известно, что вторая польская атомная электростанция будет построена по южнокорейской технологии. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано в понедельник в Сеуле."Мы говорили еще в этом году, что в Польше будет построена первая атомная электростанция. Но мы пошли далее. Мы говорим в этом году, что в Польше в ближайшие годы будут созданы две новые атомные электростанции, а третью мы планируем", - заявил Сасин, выступление которого транслировало Польское телевидение, в Сеуле во время подписания соглашения о намерениях с корейским концерном KHNP.Говоря о том, что первые две АЭС в Польше построят Южная Корея и США, Сасин заявил, что "нам предстоят дальнейшие инвестиции в этой области"."В правительственной программе у нас записано строительство двух АЭС. Пока мы решили по второй… Помимо этих двух электростанций появится третья, построенная польско-корейским консорциумом", - пояснил он.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828089043.html
https://ria.ru/20221018/germaniya-1824910478.html
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в мире, польша, westinghouse electric, сеул, южная корея
В мире, Польша, Westinghouse Electric, Сеул, Южная Корея
Польша планирует построить три АЭС
Вице-премьер Польши Сасин: Варшава планирует построить три АЭС
ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Польша планирует построить три атомных электростанции, сообщил вице-премьер, министр государственных активов республики Яцек Сасин.
Ранее сообщалось, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse
для строительства своей первой атомной электростанции.
В понедельник стало известно, что вторая польская атомная электростанция будет построена по южнокорейской технологии. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано в понедельник в Сеуле
.
"Мы говорили еще в этом году, что в Польше будет построена первая атомная электростанция. Но мы пошли далее. Мы говорим в этом году, что в Польше в ближайшие годы будут созданы две новые атомные электростанции, а третью мы планируем", - заявил Сасин, выступление которого транслировало Польское телевидение, в Сеуле во время подписания соглашения о намерениях с корейским концерном KHNP.
Говоря о том, что первые две АЭС в Польше построят Южная Корея
и США
, Сасин заявил, что "нам предстоят дальнейшие инвестиции в этой области".
"В правительственной программе у нас записано строительство двух АЭС. Пока мы решили по второй… Помимо этих двух электростанций появится третья, построенная польско-корейским консорциумом", - пояснил он.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.