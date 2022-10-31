https://ria.ru/20221031/pochta-1828114138.html

"Почта России" переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Минцифры

"Почта России" переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Минцифры - РИА Новости, 31.10.2022

"Почта России" переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Минцифры

"Почта России" переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Минцифры России, что позволит снизить временные и трудозатраты минимум на 20%, сообщила компания. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:34

2022-10-31T14:34

2022-10-31T14:36

экономика

россия

почта россии

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Почта России" переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Минцифры России, что позволит снизить временные и трудозатраты минимум на 20%, сообщила компания."Почта" переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отправления загружаются в систему электронного документооборота министерства с соблюдением всех необходимых норм кибербезопасности", - говорится в сообщении.По оценкам компании, оцифровка входящей корреспонденции позволяет снизить временные и трудозатраты минимум на 20% в полном цикле документооборота. "Электронные копии писем проще распределять, сортировать, а также контролировать получение конкретным адресатом", - отмечается в сообщении компании. Сотрудники министерства не обрабатывают бумажные экземпляры, их сразу направляют на хранение."В 2020 году в разгар второй волны пандемии у нас возникла гипотеза о том, что рынку не хватает сервиса, который снял бы необходимость получать корреспонденцию в отделении. Мы запустили MVP и прогнали с одним из партнеров тестовый проект. Он позволил не только снизить затраты на обработку отправлений, но и оставить на удалённой работе часть сотрудников документооборота. Сейчас мы увеличиваем наши мощности по оцифровке, чтобы справиться с возросшим спросом на наш сервис", - отметил руководитель по развитию продукта "Оцифровка" Роман Лутковский.Пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота клиентов компания запустила осенью 2020 года. Во время теста "Почта России" оцифровала более 10 000 отправлений, а после коммерческого запуска услуги в 2021 году – более 1 000 000 документов разных организаций. На 2023 год запланировано масштабирование услуги по оцифровке на большинство регионов России.

https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html

https://ria.ru/20221021/sdek-1825770420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, почта россии, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)