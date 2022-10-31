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Умерла народный учитель России Майя Пильдес - РИА Новости, 31.10.2022
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Умерла народный учитель России Майя Пильдес
Умерла народный учитель России Майя Пильдес - РИА Новости, 31.10.2022
Умерла народный учитель России Майя Пильдес
Народный учитель РФ Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по образованию. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:10
2022-10-31T14:10
общество
россия
санкт-петербург
дзержинский район
образование
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Народный учитель РФ Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по образованию.Отмечается, что вся трудовая деятельность Майи Пильдес была неразрывно связана с образованием.После окончания института она работала руководителем отдела в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, также работала учителем русского языка и литературы в школе №193. С 1981 года работала заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 1990 году Майя Пильдес была назначена директором школы №56 Петроградского района, в которой работала до последнего дня.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким педагога, коллегам и друзьям, ее многочисленным выпускникам."С легендарным именем Майи Борисовны Пильдес связаны многие успехи петербургского образования в новейшей истории города. Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство. Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России", - отмечается в соболезновании.По словам Беглова, Академическая гимназия №56 стала под руководством Майи Пильдес крупнейшим образовательным комплексом Северо-Запада, многократным победителем национальных конкурсов образовательных учреждений.Губернатор отметил, что Майя Пильдес была известна любовью к детям, безграничной верой в талант каждого ребенка, твердостью убеждений и верностью призванию.
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общество, россия, санкт-петербург, дзержинский район, образование, образование - общество
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дзержинский район, Образование, Образование - Общество
14:10 31.10.2022
 
Умерла народный учитель России Майя Пильдес

В Петербурге на 72-м году жизни умерла народный учитель России Майя Пильдес

© Фото : Комитет по образованию Санкт-ПетербургаМайя Борисовна Пильдес
Майя Борисовна Пильдес - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Майя Борисовна Пильдес. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Народный учитель РФ Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по образованию.
"Сегодня петербургское образование понесло тяжелую утрату – на 72-м году жизни не стало народного учителя, кавалера ордена Почета, председателя совета Академической гимназии №56 Майи Борисовны Пильдес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся трудовая деятельность Майи Пильдес была неразрывно связана с образованием.
После окончания института она работала руководителем отдела в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, также работала учителем русского языка и литературы в школе №193. С 1981 года работала заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 1990 году Майя Пильдес была назначена директором школы №56 Петроградского района, в которой работала до последнего дня.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким педагога, коллегам и друзьям, ее многочисленным выпускникам.
"С легендарным именем Майи Борисовны Пильдес связаны многие успехи петербургского образования в новейшей истории города. Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство. Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России", - отмечается в соболезновании.
По словам Беглова, Академическая гимназия №56 стала под руководством Майи Пильдес крупнейшим образовательным комплексом Северо-Запада, многократным победителем национальных конкурсов образовательных учреждений.
Губернатор отметил, что Майя Пильдес была известна любовью к детям, безграничной верой в талант каждого ребенка, твердостью убеждений и верностью призванию.
 
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