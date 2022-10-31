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Умерла народный учитель России Майя Пильдес

Умерла народный учитель России Майя Пильдес - РИА Новости, 31.10.2022

Умерла народный учитель России Майя Пильдес

Народный учитель РФ Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по образованию. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:10

2022-10-31T14:10

2022-10-31T14:10

общество

россия

санкт-петербург

дзержинский район

образование

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Народный учитель РФ Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по образованию.Отмечается, что вся трудовая деятельность Майи Пильдес была неразрывно связана с образованием.После окончания института она работала руководителем отдела в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, также работала учителем русского языка и литературы в школе №193. С 1981 года работала заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 1990 году Майя Пильдес была назначена директором школы №56 Петроградского района, в которой работала до последнего дня.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким педагога, коллегам и друзьям, ее многочисленным выпускникам."С легендарным именем Майи Борисовны Пильдес связаны многие успехи петербургского образования в новейшей истории города. Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство. Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России", - отмечается в соболезновании.По словам Беглова, Академическая гимназия №56 стала под руководством Майи Пильдес крупнейшим образовательным комплексом Северо-Запада, многократным победителем национальных конкурсов образовательных учреждений.Губернатор отметил, что Майя Пильдес была известна любовью к детям, безграничной верой в талант каждого ребенка, твердостью убеждений и верностью призванию.

россия

санкт-петербург

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, санкт-петербург, дзержинский район, образование, образование - общество