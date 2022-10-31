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В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
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В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем
В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем - РИА Новости, 31.10.2022
В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем
Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом почтили в понедельник у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:06
2022-10-31T15:06
туризм
санкт-петербург
шарм-эш-шейх
синайский полуостров
когалымавиа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
airbus a321
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом почтили в понедельник у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости."Эта страшная трагедия унесла жизни ваших близких — детей, жен, отцов, матерей. 31 октября мы приходим сюда каждый год. От имени правительства города, от имени губернатора города Александра Дмитриевича Беглова хочу выразить всем близким, родственникам, друзьям соболезнования. Вечная память погибшим", — сказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.У мемориала "Сложенные крылья", установленному на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы, настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин провел литию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу венки и цветы."Сложно себе представить, что вынудило людей на совершение такого зверского поступка. Сегодня в мире очень неспокойно и надо беречь друг друга", — отметила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.Ранее в понедельник в 7.14 (время взрыва самолета A321) в Храме Димитрия Солунского состоялась поминальная панихида.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
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санкт-петербург
шарм-эш-шейх
синайский полуостров
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санкт-петербург, шарм-эш-шейх, синайский полуостров, когалымавиа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Санкт-Петербург, Шарм-эш-Шейх, Синайский полуостров, Когалымавиа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Airbus A321, Новости - Туризм, Туризм, туристы
15:06 31.10.2022
 
В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем

Память жертв катастрофы лайнера А321 над Синаем почтили в Петербурге

© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL / Перейти в медиабанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом почтили в понедельник у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Эта страшная трагедия унесла жизни ваших близких — детей, жен, отцов, матерей. 31 октября мы приходим сюда каждый год. От имени правительства города, от имени губернатора города Александра Дмитриевича Беглова хочу выразить всем близким, родственникам, друзьям соболезнования. Вечная память погибшим", — сказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
У мемориала "Сложенные крылья", установленному на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы, настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин провел литию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу венки и цветы.
"Сложно себе представить, что вынудило людей на совершение такого зверского поступка. Сегодня в мире очень неспокойно и надо беречь друг друга", — отметила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
Ранее в понедельник в 7.14 (время взрыва самолета A321) в Храме Димитрия Солунского состоялась поминальная панихида.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
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