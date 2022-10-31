https://ria.ru/20221031/peterburg-1828063192.html

В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем

В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем - РИА Новости, 31.10.2022

В Петербурге почтили память жертв катастрофы А321 над Синаем

Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом почтили в понедельник у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:06

2022-10-31T15:06

2022-10-31T15:06

туризм

санкт-петербург

шарм-эш-шейх

синайский полуостров

когалымавиа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

airbus a321

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131241/62/1312416239_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_669b27f27bc5601900585a10d39bd8e9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом почтили в понедельник у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости."Эта страшная трагедия унесла жизни ваших близких — детей, жен, отцов, матерей. 31 октября мы приходим сюда каждый год. От имени правительства города, от имени губернатора города Александра Дмитриевича Беглова хочу выразить всем близким, родственникам, друзьям соболезнования. Вечная память погибшим", — сказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.У мемориала "Сложенные крылья", установленному на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы, настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин провел литию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу венки и цветы."Сложно себе представить, что вынудило людей на совершение такого зверского поступка. Сегодня в мире очень неспокойно и надо беречь друг друга", — отметила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.Ранее в понедельник в 7.14 (время взрыва самолета A321) в Храме Димитрия Солунского состоялась поминальная панихида.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.

https://ria.ru/20221028/bomba-1827668093.html

санкт-петербург

шарм-эш-шейх

синайский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

санкт-петербург, шарм-эш-шейх, синайский полуостров, когалымавиа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321, новости - туризм, туризм, туристы