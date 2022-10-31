17:12 31.10.2022 (обновлено: 17:27 31.10.2022)
Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи
Путин назвал выполнение договоренностей по Карабаху целью трехсторонних переговоров в Сочи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что целью сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи является выполнение всех договоренностей по карабахскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Ранее в Сочи Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Встреча, на мой взгляд, имеет значение важное. Цель этой встречи, как я ее вижу, - обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 году", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.