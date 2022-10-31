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Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи
Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи
Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что целью сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи является... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:27
сочи
нагорный карабах
в мире
армения
россия
владимир путин
ильхам алиев
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что целью сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи является выполнение всех договоренностей по карабахскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Ранее в Сочи Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Встреча, на мой взгляд, имеет значение важное. Цель этой встречи, как я ее вижу, - обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 году", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828151944.html
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нагорный карабах
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сочи, нагорный карабах, в мире, армения, россия, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан
Сочи, Нагорный Карабах, В мире, Армения, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Азербайджан
17:12 31.10.2022 (обновлено: 17:27 31.10.2022)
 
Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи

Путин назвал выполнение договоренностей по Карабаху целью трехсторонних переговоров в Сочи

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что целью сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи является выполнение всех договоренностей по карабахскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Ранее в Сочи Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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"Встреча, на мой взгляд, имеет значение важное. Цель этой встречи, как я ее вижу, - обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 году", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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СочиНагорный КарабахВ миреАрменияРоссияВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянАзербайджан
 
 
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