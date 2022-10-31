https://ria.ru/20221031/peregovory-1828199383.html

Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи

Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что целью сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи является... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:12

2022-10-31T17:12

2022-10-31T17:27

сочи

нагорный карабах

в мире

армения

россия

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что целью сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи является выполнение всех договоренностей по карабахскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Ранее в Сочи Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Встреча, на мой взгляд, имеет значение важное. Цель этой встречи, как я ее вижу, - обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 году", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828151944.html

https://ria.ru/20221029/mandat-1827737348.html

сочи

нагорный карабах

армения

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сочи, нагорный карабах, в мире, армения, россия, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан