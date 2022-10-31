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От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
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От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова
От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова - РИА Новости, 31.10.2022
От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова
Он был, бесспорно, одним из самых любимых советских актеров. Стоило ему приехать на гастроли в любой город СССР, как вокруг собиралась толпа поклонников. Каждый РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:00
2022-10-31T08:02
культура
анатолий папанов
андрей миронов
эльдар рязанов
москва
гитис
кино и сериалы
леонид гайдай
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Он был, бесспорно, одним из самых любимых советских актеров. Стоило ему приехать на гастроли в любой город СССР, как вокруг собиралась толпа поклонников. Каждый был благодарен артисту за сыгранные роли и доставленную радость. Сегодня — 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. О фронтовом ранении, дуэте с Мироновым и Волке из "Ну, погоди!" — в материале РИА Новости.Начало карьеры и ранение на фронтеОн выбрал профессию еще в юности. Ходил в театральную студию и даже снимался, пусть в эпизодах, но зато в весьма заметных фильмах: "Суворов", "Ленин в Октябре". В исторических картинах требовалась массовка — и туда охотно брали молодых артистов.Как только началась Великая Отечественная война, Папанов отправился на фронт. Дослужился до командира зенитной артиллерии — род войск первой необходимости. Сражался героически — под Харьковом попал в окружение, но продолжал бой. Был тяжело ранен: взрывом повредило стопу, лишился двух пальцев на ноге.Обещание и любовьКазалось, об актерской карьере надо забыть. Но Папанов сумел преодолеть и это: вскоре трость была отброшена и с хромотой тоже справился. Это, кстати, стало первым обещанием, которое он дал своим мастерам в ГИТИСе, куда отправился поступать, — и слово свое сдержал. Уже скоро никто и подумать не мог, что когда-то этого молодого человека считали инвалидом войны. И на талантливого выпускника посыпались предложения от ведущих театров страны.В жизни Анатолия Дмитриевича в годы учебы случилось еще одно важнейшее событие — он встретил в ГИТИСе Надежду Каратаеву. Влюбился без памяти. Через десять дней после Победы они поженились — и не расставались никогда. Поэтому после института он выбрал Клайпеду, где весь молодой курс должен был создавать новый драматический театр.Успех в театре и киноТам его увидел Андрей Гончаров и пригласил в Театр сатиры, куда Папанов перешел вместе с супругой и где играл до конца жизни. На спектаклях с его участием всегда аншлаг, неважно, была это классика (например, "Ревизор") или современная пьеса (скажем, "Гнездо глухаря").Возвращается он и в кино. Первую большую роль (даже несколько ролей) исполнил в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Но настоящий успех пришел благодаря образу генерала Серпилина в экранизации романа "Живые и мертвые" Константина Симонова. Фронтовик Папанов перенес на экран собственные воспоминания и чувства: так появился военачальник, заботящийся и о каждом солдате, и о достижении победы.Симонов был в восторге от Анатолия Дмитриевича: говорил, что Серпилин у него получился именно таким, каким его видел автор."Ну, погоди!"Открылся и еще один талант актера — озвучивание анимационных лент. Его яркий и узнаваемый тембр очень нравился многим режиссерам "Союзмультфильма". Десятки персонажей говорили голосом Папанова, но самым любимым, конечно же, был и остался Волк из "Ну, погоди!".И даже после ухода артиста из жизни режиссер Владислав Котеночкин взял архивные записи и выпустил два новых эпизода мультфильма. Правда, успеха предыдущих 16 серий они уже не снискали.Сам Папанов периодически сетовал: "Этот Волк просто перегрыз всю мою артистическую биографию!" Рассказывал, как дети после спектаклей не давали ему прохода и просили крикнуть знаменитое: "Ну, заяц, погоди!" Просьбу он порой выполнял, делая при этом зверское выражение лица. Дети были в восторге.Папанов и МироновПорой его театральные работы переходили и на киноэкран. Так было с Городничим из "Ревизора" и с Кисой Воробьяниновым, которого он сперва сыграл на сцене в паре со Спартаком Мишулиным — Остапом Бендером. В телефильме Марка Захарова его партнером был Андрей Миронов.Этот дуэт, впрочем, сложился давно — и на сцене театра, и в кино. Они снимались вместе и у Эльдара Рязанова в "Берегись автомобиля!", и у Гайдая в "Бриллиантовой руке". Относились друг к другу с большим уважением.Выйти за рамкиПапанов старался выйти за рамки сатирического и комического амплуа — и это ему удавалось. В последние годы жизни он с удовольствием принимал приглашения на роли, где можно было показать драматический талант. Как во "Времени желаний" или в "Холодном лете 53-го" — последнем его фильме.Пробовал себя и в режиссуре. Верующий человек, он решил вставить в финал "Последних" молитву. Но понимал, что худсовет, скорее всего, это не пропустит. В итоге нашел выход: отыскал запись молитвы в исполнении Федора Шаляпина и запустил именно ее.Преподавал в ГИТИСе, заботился о студентах. В тот роковой день 1987 года он стремительно сорвался в Москву, только-только завершив съемки, лишь ради того, чтобы выбивать общежитие для нового курса. И сердце не выдержало…
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анатолий папанов, андрей миронов, эльдар рязанов, москва, гитис, кино и сериалы, леонид гайдай, государственный институт театрального искусства, что посмотреть , театр
Культура, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Эльдар Рязанов, Москва, ГИТИС, Кино и сериалы, Леонид Гайдай, Государственный институт театрального искусства, что посмотреть , Театр
08:00 31.10.2022 (обновлено: 08:02 31.10.2022)
 

От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова

© Ленфильм (1962)Анатолий Папанов в роли Акима Севастьяновича в фильме "Порожний рейс"
Анатолий Папанов в роли Акима Севастьяновича в фильме Порожний рейс
© Ленфильм (1962)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Он был, бесспорно, одним из самых любимых советских актеров. Стоило ему приехать на гастроли в любой город СССР, как вокруг собиралась толпа поклонников. Каждый был благодарен артисту за сыгранные роли и доставленную радость. Сегодня — 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. О фронтовом ранении, дуэте с Мироновым и Волке из "Ну, погоди!" — в материале РИА Новости.

Начало карьеры и ранение на фронте

Он выбрал профессию еще в юности. Ходил в театральную студию и даже снимался, пусть в эпизодах, но зато в весьма заметных фильмах: "Суворов", "Ленин в Октябре". В исторических картинах требовалась массовка — и туда охотно брали молодых артистов.
© РИА Новости / В. Барановский / Перейти в медиабанк

Папанов и режиссер Виктор Садовский на киностудии "Ленфильм"

Народный артист СССР Анатолий Папанов (справа) и режиссер Виктор Садовский (слева) на киностудии Ленфильм
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Папанов и режиссер Виктор Садовский на киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / В. Барановский
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© РИА Новости / Б. Колесников / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Холодное лето 53-го" (режиссер — Александр Прошкин)

Кадр из фильма Холодное лето 53-го
2 из 2

Кадр из фильма "Холодное лето 53-го" (режиссер — Александр Прошкин)

© РИА Новости / Б. Колесников
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1 из 2

Папанов и режиссер Виктор Садовский на киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / В. Барановский
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2 из 2

Кадр из фильма "Холодное лето 53-го" (режиссер — Александр Прошкин)

© РИА Новости / Б. Колесников
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Как только началась Великая Отечественная война, Папанов отправился на фронт. Дослужился до командира зенитной артиллерии — род войск первой необходимости. Сражался героически — под Харьковом попал в окружение, но продолжал бой. Был тяжело ранен: взрывом повредило стопу, лишился двух пальцев на ноге.

Обещание и любовь

Казалось, об актерской карьере надо забыть. Но Папанов сумел преодолеть и это: вскоре трость была отброшена и с хромотой тоже справился. Это, кстати, стало первым обещанием, которое он дал своим мастерам в ГИТИСе, куда отправился поступать, — и слово свое сдержал. Уже скоро никто и подумать не мог, что когда-то этого молодого человека считали инвалидом войны. И на талантливого выпускника посыпались предложения от ведущих театров страны.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанкАнатолий Папанов с дочерью Еленой, студенткой Государственного института театрального искусства
Народный артист СССР Анатолий Папанов с дочерью Еленой (слева), студенткой Государственного института театрального искусства - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Анатолий Папанов с дочерью Еленой, студенткой Государственного института театрального искусства
В жизни Анатолия Дмитриевича в годы учебы случилось еще одно важнейшее событие — он встретил в ГИТИСе Надежду Каратаеву. Влюбился без памяти. Через десять дней после Победы они поженились — и не расставались никогда. Поэтому после института он выбрал Клайпеду, где весь молодой курс должен был создавать новый драматический театр.

Успех в театре и кино

Там его увидел Андрей Гончаров и пригласил в Театр сатиры, куда Папанов перешел вместе с супругой и где играл до конца жизни. На спектаклях с его участием всегда аншлаг, неважно, была это классика (например, "Ревизор") или современная пьеса (скажем, "Гнездо глухаря").
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Анатолий Папанов в роли городничего в спектакле по комедии Гоголя "Ревизор"

Народный артист СССР Анатолий Папанов в роли городничего в спектакле по комедии Н. В. Гоголя Ревизор
1 из 2

Народный артист СССР Анатолий Папанов в роли городничего в спектакле по комедии Гоголя "Ревизор"

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Петрусова / Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля по пьесе Розова "Гнездо глухаря"

Анатолий Папанов в сцене из спектакля по пьесе Розова Гнездо глухаря
2 из 2

Сцена из спектакля по пьесе Розова "Гнездо глухаря"

© РИА Новости / Петрусова
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1 из 2

Народный артист СССР Анатолий Папанов в роли городничего в спектакле по комедии Гоголя "Ревизор"

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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2 из 2

Сцена из спектакля по пьесе Розова "Гнездо глухаря"

© РИА Новости / Петрусова
Перейти в медиабанк
Возвращается он и в кино. Первую большую роль (даже несколько ролей) исполнил в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Но настоящий успех пришел благодаря образу генерала Серпилина в экранизации романа "Живые и мертвые" Константина Симонова. Фронтовик Папанов перенес на экран собственные воспоминания и чувства: так появился военачальник, заботящийся и о каждом солдате, и о достижении победы.
© Мосфильм (1961)Кадр из фильма "Человек ниоткуда"
Кадр из фильма Человек ниоткуда
1 из 3
Кадр из фильма "Человек ниоткуда"
© Мосфильм (1961)
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАнатолий Папанов (на заднем плане) в роли генерала Серпилина в кинофильме "Живые и мертвые"
Папанов в фильме Живые и мертвые
2 из 3
Анатолий Папанов (на заднем плане) в роли генерала Серпилина в кинофильме "Живые и мертвые"
© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кирилл Лавров и Анатолий Папанов на съемках картины "Живые и мертвые"

На съемках кинофильма «Живые и мертвые»
3 из 3

Кирилл Лавров и Анатолий Папанов на съемках картины "Живые и мертвые"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3
Кадр из фильма "Человек ниоткуда"
© Мосфильм (1961)
2 из 3
Анатолий Папанов (на заднем плане) в роли генерала Серпилина в кинофильме "Живые и мертвые"
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кирилл Лавров и Анатолий Папанов на съемках картины "Живые и мертвые"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Симонов был в восторге от Анатолия Дмитриевича: говорил, что Серпилин у него получился именно таким, каким его видел автор.

"Ну, погоди!"

Открылся и еще один талант актера — озвучивание анимационных лент. Его яркий и узнаваемый тембр очень нравился многим режиссерам "Союзмультфильма". Десятки персонажей говорили голосом Папанова, но самым любимым, конечно же, был и остался Волк из "Ну, погоди!".
© РИА Новости / И. Бреннер / Перейти в медиабанкКадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / И. Бреннер
Перейти в медиабанк
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
И даже после ухода артиста из жизни режиссер Владислав Котеночкин взял архивные записи и выпустил два новых эпизода мультфильма. Правда, успеха предыдущих 16 серий они уже не снискали.
© РИА Новости / Дозорцев / Перейти в медиабанк

Папанов озвучивает роль в фильме "Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа" в 1983 году

Народный артист СССР Анатолий Папанов
1 из 3

Папанов озвучивает роль в фильме "Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа" в 1983 году

© РИА Новости / Дозорцев
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© Фото : Союзмультфильм (1969-2006)Новые серии "Ну, погоди!"
Новые серии Ну, погоди!
2 из 3
Новые серии "Ну, погоди!"
© Фото : Союзмультфильм (1969-2006)
© Союзмультфильм (1969)

Кадр из "Ну, погоди!"

Кадр из мультфильма Ну, погоди!
3 из 3

Кадр из "Ну, погоди!"

© Союзмультфильм (1969)
1 из 3

Папанов озвучивает роль в фильме "Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа" в 1983 году

© РИА Новости / Дозорцев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Новые серии "Ну, погоди!"
© Фото : Союзмультфильм (1969-2006)
3 из 3

Кадр из "Ну, погоди!"

© Союзмультфильм (1969)
Сам Папанов периодически сетовал: "Этот Волк просто перегрыз всю мою артистическую биографию!" Рассказывал, как дети после спектаклей не давали ему прохода и просили крикнуть знаменитое: "Ну, заяц, погоди!" Просьбу он порой выполнял, делая при этом зверское выражение лица. Дети были в восторге.

Папанов и Миронов

Порой его театральные работы переходили и на киноэкран. Так было с Городничим из "Ревизора" и с Кисой Воробьяниновым, которого он сперва сыграл на сцене в паре со Спартаком Мишулиным — Остапом Бендером. В телефильме Марка Захарова его партнером был Андрей Миронов.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Папанов в роли городничего Сквозник-Дмухановского в картине режиссера Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" (по мотивам пьесы Гоголя "Ревизор")

Народный артист СССР Анатолий Папанов в роли городничего Сквозник-Дмухановского в фильме режиссера Леонида Гайдая Инкогнито из Петербурга (по мотивам пьесы Н.Гоголя Ревизор ). Мосфильм, 1977
1 из 4

Папанов в роли городничего Сквозник-Дмухановского в картине режиссера Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" (по мотивам пьесы Гоголя "Ревизор")

© РИА Новости / Галина Кмит
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© ТО "Экран" (1976)

Кадр из "Двенадцати стульев"

Кадра из фильма Двенадцати стульев
2 из 4

Кадр из "Двенадцати стульев"

© ТО "Экран" (1976)
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
3 из 4
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
© Мосфильм (1966)Кадр из фильма "Берегись автомобиля"
Кадр из фильма Берегись автомобиля
4 из 4
Кадр из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
1 из 4

Папанов в роли городничего Сквозник-Дмухановского в картине режиссера Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" (по мотивам пьесы Гоголя "Ревизор")

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 4

Кадр из "Двенадцати стульев"

© ТО "Экран" (1976)
3 из 4
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
4 из 4
Кадр из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
Этот дуэт, впрочем, сложился давно — и на сцене театра, и в кино. Они снимались вместе и у Эльдара Рязанова в "Берегись автомобиля!", и у Гайдая в "Бриллиантовой руке". Относились друг к другу с большим уважением.
© Мосфильм (1968) / Перейти в медиабанк

Анатолий Папанов и Андрей Миронов в фильме "Бриллиантовая рука" (режиссер — Леонид Гайдай)

Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука
1 из 2

Анатолий Папанов и Андрей Миронов в фильме "Бриллиантовая рука" (режиссер — Леонид Гайдай)

© Мосфильм (1968)
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Мосфильм (1966) / Перейти в медиабанк

Андрей Миронов, Татьяна Гаврилова и Анатолий Папанов в фильме "Берегись автомобиля"

Кадр из фильма Берегись автомобиля
2 из 2

Андрей Миронов, Татьяна Гаврилова и Анатолий Папанов в фильме "Берегись автомобиля"

© РИА Новости / Мосфильм (1966)
Перейти в медиабанк
1 из 2

Анатолий Папанов и Андрей Миронов в фильме "Бриллиантовая рука" (режиссер — Леонид Гайдай)

© Мосфильм (1968)
Перейти в медиабанк
2 из 2

Андрей Миронов, Татьяна Гаврилова и Анатолий Папанов в фильме "Берегись автомобиля"

© РИА Новости / Мосфильм (1966)
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Выйти за рамки

Папанов старался выйти за рамки сатирического и комического амплуа — и это ему удавалось. В последние годы жизни он с удовольствием принимал приглашения на роли, где можно было показать драматический талант. Как во "Времени желаний" или в "Холодном лете 53-го" — последнем его фильме.
© РИА Новости / "Мосфильм" (1987) / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Холодное лето 53-го"

Кадр из фильма Холодное лето 53-го
1 из 2

Кадр из фильма "Холодное лето 53-го"

© РИА Новости / "Мосфильм" (1987)
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Вера Алентова в роли Светланы Васильевны и народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Папанов в роли Владимира Дмитриевича в фильме «Время желаний»

Вера Алентова и Анатолий Папанов в фильме «Время желаний»
2 из 2

Вера Алентова в роли Светланы Васильевны и народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Папанов в роли Владимира Дмитриевича в фильме «Время желаний»

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 2

Кадр из фильма "Холодное лето 53-го"

© РИА Новости / "Мосфильм" (1987)
Перейти в медиабанк
2 из 2

Вера Алентова в роли Светланы Васильевны и народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Папанов в роли Владимира Дмитриевича в фильме «Время желаний»

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Пробовал себя и в режиссуре. Верующий человек, он решил вставить в финал "Последних" молитву. Но понимал, что худсовет, скорее всего, это не пропустит. В итоге нашел выход: отыскал запись молитвы в исполнении Федора Шаляпина и запустил именно ее.
Преподавал в ГИТИСе, заботился о студентах. В тот роковой день 1987 года он стремительно сорвался в Москву, только-только завершив съемки, лишь ради того, чтобы выбивать общежитие для нового курса. И сердце не выдержало…
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