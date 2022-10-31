https://ria.ru/20221031/papanov-1827657489.html

От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова

От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова - РИА Новости, 31.10.2022

От Кисы до Волка: яркая жизнь и роли Анатолия Папанова

Он был, бесспорно, одним из самых любимых советских актеров. Стоило ему приехать на гастроли в любой город СССР, как вокруг собиралась толпа поклонников. Каждый РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:00

2022-10-31T08:00

2022-10-31T08:02

культура

анатолий папанов

андрей миронов

эльдар рязанов

москва

гитис

кино и сериалы

леонид гайдай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827505270_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_38509c7aa4e4e0101555ad54dbf0e6a5.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Он был, бесспорно, одним из самых любимых советских актеров. Стоило ему приехать на гастроли в любой город СССР, как вокруг собиралась толпа поклонников. Каждый был благодарен артисту за сыгранные роли и доставленную радость. Сегодня — 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. О фронтовом ранении, дуэте с Мироновым и Волке из "Ну, погоди!" — в материале РИА Новости.Начало карьеры и ранение на фронтеОн выбрал профессию еще в юности. Ходил в театральную студию и даже снимался, пусть в эпизодах, но зато в весьма заметных фильмах: "Суворов", "Ленин в Октябре". В исторических картинах требовалась массовка — и туда охотно брали молодых артистов.Как только началась Великая Отечественная война, Папанов отправился на фронт. Дослужился до командира зенитной артиллерии — род войск первой необходимости. Сражался героически — под Харьковом попал в окружение, но продолжал бой. Был тяжело ранен: взрывом повредило стопу, лишился двух пальцев на ноге.Обещание и любовьКазалось, об актерской карьере надо забыть. Но Папанов сумел преодолеть и это: вскоре трость была отброшена и с хромотой тоже справился. Это, кстати, стало первым обещанием, которое он дал своим мастерам в ГИТИСе, куда отправился поступать, — и слово свое сдержал. Уже скоро никто и подумать не мог, что когда-то этого молодого человека считали инвалидом войны. И на талантливого выпускника посыпались предложения от ведущих театров страны.В жизни Анатолия Дмитриевича в годы учебы случилось еще одно важнейшее событие — он встретил в ГИТИСе Надежду Каратаеву. Влюбился без памяти. Через десять дней после Победы они поженились — и не расставались никогда. Поэтому после института он выбрал Клайпеду, где весь молодой курс должен был создавать новый драматический театр.Успех в театре и киноТам его увидел Андрей Гончаров и пригласил в Театр сатиры, куда Папанов перешел вместе с супругой и где играл до конца жизни. На спектаклях с его участием всегда аншлаг, неважно, была это классика (например, "Ревизор") или современная пьеса (скажем, "Гнездо глухаря").Возвращается он и в кино. Первую большую роль (даже несколько ролей) исполнил в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Но настоящий успех пришел благодаря образу генерала Серпилина в экранизации романа "Живые и мертвые" Константина Симонова. Фронтовик Папанов перенес на экран собственные воспоминания и чувства: так появился военачальник, заботящийся и о каждом солдате, и о достижении победы.Симонов был в восторге от Анатолия Дмитриевича: говорил, что Серпилин у него получился именно таким, каким его видел автор."Ну, погоди!"Открылся и еще один талант актера — озвучивание анимационных лент. Его яркий и узнаваемый тембр очень нравился многим режиссерам "Союзмультфильма". Десятки персонажей говорили голосом Папанова, но самым любимым, конечно же, был и остался Волк из "Ну, погоди!".И даже после ухода артиста из жизни режиссер Владислав Котеночкин взял архивные записи и выпустил два новых эпизода мультфильма. Правда, успеха предыдущих 16 серий они уже не снискали.Сам Папанов периодически сетовал: "Этот Волк просто перегрыз всю мою артистическую биографию!" Рассказывал, как дети после спектаклей не давали ему прохода и просили крикнуть знаменитое: "Ну, заяц, погоди!" Просьбу он порой выполнял, делая при этом зверское выражение лица. Дети были в восторге.Папанов и МироновПорой его театральные работы переходили и на киноэкран. Так было с Городничим из "Ревизора" и с Кисой Воробьяниновым, которого он сперва сыграл на сцене в паре со Спартаком Мишулиным — Остапом Бендером. В телефильме Марка Захарова его партнером был Андрей Миронов.Этот дуэт, впрочем, сложился давно — и на сцене театра, и в кино. Они снимались вместе и у Эльдара Рязанова в "Берегись автомобиля!", и у Гайдая в "Бриллиантовой руке". Относились друг к другу с большим уважением.Выйти за рамкиПапанов старался выйти за рамки сатирического и комического амплуа — и это ему удавалось. В последние годы жизни он с удовольствием принимал приглашения на роли, где можно было показать драматический талант. Как во "Времени желаний" или в "Холодном лете 53-го" — последнем его фильме.Пробовал себя и в режиссуре. Верующий человек, он решил вставить в финал "Последних" молитву. Но понимал, что худсовет, скорее всего, это не пропустит. В итоге нашел выход: отыскал запись молитвы в исполнении Федора Шаляпина и запустил именно ее.Преподавал в ГИТИСе, заботился о студентах. В тот роковой день 1987 года он стремительно сорвался в Москву, только-только завершив съемки, лишь ради того, чтобы выбивать общежитие для нового курса. И сердце не выдержало…

https://ria.ru/20221012/kalatozov-1822855276.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

анатолий папанов, андрей миронов, эльдар рязанов, москва, гитис, кино и сериалы, леонид гайдай, государственный институт театрального искусства, что посмотреть , театр