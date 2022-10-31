https://ria.ru/20221031/most-1828020780.html

Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат

Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат - РИА Новости, 31.10.2022

Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат

Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:23

2022-10-31T10:23

2022-10-31T15:52

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек.Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в реку.По последним данным спасателей, в результате обрушения 132 человека погибли, еще два человека пропали без вестиПостроенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.По данным властей, мост обрушился в 18.42 местного времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.Ранее телеканал NDTV сообщил, что после обрушения удалось спасти 177 человек, 19 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Подвесной мост обрушился в Индии. Видео с камеры наблюдения Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек. Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в рек 2022-10-31T10:23 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, гуджарат