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Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат - РИА Новости, 31.10.2022
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Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат
Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат - РИА Новости, 31.10.2022
Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат
Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:23
2022-10-31T15:52
в мире
индия
гуджарат
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек.Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в реку.По последним данным спасателей, в результате обрушения 132 человека погибли, еще два человека пропали без вестиПостроенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.По данным властей, мост обрушился в 18.42 местного времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.Ранее телеканал NDTV сообщил, что после обрушения удалось спасти 177 человек, 19 из них находятся в тяжелом состоянии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Подвесной мост обрушился в Индии. Видео с камеры наблюдения
Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек. Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в рек
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в мире, индия, гуджарат
В мире, Индия, Гуджарат
10:23 31.10.2022 (обновлено: 15:52 31.10.2022)
 
Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста в штате Гуджарат

Индийские СМИ опубликовали видео момента крушения моста, где погибли более 130 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, жертвами которого стали более 130 человек.
Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в реку.
Обрушение пешеходного моста в Индии
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
1 из 8

Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
© AP Photo / Ajit Solanki

Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.

Медицинские работники на месте обрушения вантового моста через реку Мачу в городе Морби, Индия
2 из 8

Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ajit Solanki

По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.

Родственники жертв обрушения вантового моста через реку Мачу в городе Морби, Индия
3 из 8

По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ajit Solanki

Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.

Спасатели ведут поиски рядом с местом обрушения подвесного вантового моста на реке Макчу город Морби, Гуджарат Индия
4 из 8

Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ajit Solanki

Работу спасателей осложняет сильное течение реки.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
5 из 8

Работу спасателей осложняет сильное течение реки.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.

Спасатели на месте обрушения вантового подвесного моста в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
6 из 8

Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
© AFP 2022 / Sam Panthaky

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
7 из 8

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
© AP Photo / Ajit Solanki

Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
8 из 8

Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.

© AP Photo / Ajit Solanki
1 из 8

Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
2 из 8

Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.

© AP Photo / Ajit Solanki
3 из 8

По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
4 из 8

Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
5 из 8

Работу спасателей осложняет сильное течение реки.

© AP Photo / Ajit Solanki
6 из 8

Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
7 из 8

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
8 из 8

Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.

© AP Photo / Ajit Solanki
По последним данным спасателей, в результате обрушения 132 человека погибли, еще два человека пропали без вести
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 20:18
Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста
По данным властей, мост обрушился в 18.42 местного времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что после обрушения удалось спасти 177 человек, 19 из них находятся в тяжелом состоянии.
 
В миреИндияГуджарат
 
 
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