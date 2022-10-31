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Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе" - РИА Новости, 31.10.2022
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Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе"
Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе" - РИА Новости, 31.10.2022
Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе"
Минцифры РФ до конца года необходимо сформировать перечень базовых типовых сервисов на "ГосТехе", которые могут переиспользоваться федеральными органами... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:08
2022-10-31T14:08
технологии
дмитрий чернышенко
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минцифры РФ до конца года необходимо сформировать перечень базовых типовых сервисов на "ГосТехе", которые могут переиспользоваться&nbsp; федеральными органами исполнительной власти (ФОИВы) и регионами, заявил во время совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сейчас очень важно запустить работу по выделению на "ГосТехе" для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их разработку в ведомственные программы цифровой трансформации. Например, мы видим, что сервисы Росреестра, доступные на платформе, уже интересны многим", - сообщил Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что по указанию президента России Владимира Путина необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы "ГосТех" при создании и развитии государственных информационных систем с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 года – для субъектов страны.Как отметили в аппарате вице-премьера, на совещании был также представлен оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов. Среди федеральных министерств и ведомств его возглавили Росгвардия и Росаккредитация. В топ-5 также вошли Росмолодежь, Росприроднадзор и Минвостокразвития. Среди регионов лидерами стали Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Кемеровская и Московская области."Еще одной темой стало выполнение поручения президента по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат. На данный момент онлайн оказывается 182 из 204 услуг. План 2022 года по переводу выполнен на 86%", - говорится в сообщении."ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Вице-премьер ранее заявлял, что правительство России намерено перевести все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году, 150 из них переведут в приоритетном порядке.
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технологии, дмитрий чернышенко, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество
14:08 31.10.2022
 
Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе"

Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе" для ведомств и регионов

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минцифры РФ до конца года необходимо сформировать перечень базовых типовых сервисов на "ГосТехе", которые могут переиспользоваться  федеральными органами исполнительной власти (ФОИВы) и регионами, заявил во время совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас очень важно запустить работу по выделению на "ГосТехе" для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их разработку в ведомственные программы цифровой трансформации. Например, мы видим, что сервисы Росреестра, доступные на платформе, уже интересны многим", - сообщил Чернышенко.
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Вице-премьер также отметил, что по указанию президента России Владимира Путина необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы "ГосТех" при создании и развитии государственных информационных систем с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 года – для субъектов страны.
Как отметили в аппарате вице-премьера, на совещании был также представлен оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов. Среди федеральных министерств и ведомств его возглавили Росгвардия и Росаккредитация. В топ-5 также вошли Росмолодежь, Росприроднадзор и Минвостокразвития. Среди регионов лидерами стали Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Кемеровская и Московская области.
"Еще одной темой стало выполнение поручения президента по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат. На данный момент онлайн оказывается 182 из 204 услуг. План 2022 года по переводу выполнен на 86%", - говорится в сообщении.
"ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Вице-премьер ранее заявлял, что правительство России намерено перевести все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году, 150 из них переведут в приоритетном порядке.
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