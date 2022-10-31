https://ria.ru/20221031/maslo-1828214433.html
Россия увеличила экспорт растительных масел
Россия увеличила экспорт растительных масел - РИА Новости, 31.10.2022
Россия увеличила экспорт растительных масел
Экспорт растительных масел из России за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на треть, сообщил... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:45
2022-10-31T17:45
2022-10-31T17:45
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
турция
китай
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экспорт растительных масел из России за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на треть, сообщил Минсельхоз."По итогам 9 месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства.Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция: прирост составляет порядка 42%. В свою очередь поставки рапсового масла в Китай увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидерами по экспорту растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области, уточняет министерство.Россия, по предварительным прогнозам, может стать главным экспортером подсолнечного масла, заявлял в середине октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно ранее озвученному прогнозу Масложирового союза, в 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составит более 7 миллионов тонн, из которых 4,7 миллиона тонн будут отправлены на экспорт.
https://ria.ru/20221030/molokootsos-1827923477.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), турция, китай
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Турция, Китай
Россия увеличила экспорт растительных масел
Минсельхоз: Россия за девять месяцев увеличила экспорт растительных масел почти на треть