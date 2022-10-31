https://ria.ru/20221031/mask-1827980178.html
Маск ответил на сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации
Маск ответил на сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации - РИА Новости, 31.10.2022
Маск ответил на сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T00:49
2022-10-31T00:49
2022-10-31T01:13
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
twitter
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями.Ранее в New York Times появилась публикация с выдержкой из статьи о том, что сотрудников уволят до 1 ноября - дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации."Это неправда", - написал Маск в своем микроблоге.Неясно при этом, имел ли в виду Маск всю публикацию газеты или только часть о сроках увольнения.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.
https://ria.ru/20221030/mask-1827832857.html
https://ria.ru/20221029/twitter-1827780401.html
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Twitter
00:49 31.10.2022 (обновлено: 01:13 31.10.2022)
Маск ответил на сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации
Маск назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями