https://ria.ru/20221031/magate-1828283215.html

Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах

Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах - РИА Новости, 31.10.2022

Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах

Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T22:41

2022-10-31T22:41

2022-10-31T22:53

украина

магатэ

в мире

россия

рафаэль гросси

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой", проверка должна скоро завершиться, сообщает организация.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси позднее на этой неделе предоставит первоначальные выводы о проверке на украинских объектах."Генеральный директор Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат деятельность по проверке на двух объектах на Украине после письменного запроса от украинского правительства о направлении туда команд и инспекторов", - говорится в заявлении агентства..

https://ria.ru/20221028/bomba-1827509844.html

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украина, магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси