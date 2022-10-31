https://ria.ru/20221031/magate-1828283215.html
Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах
Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах - РИА Новости, 31.10.2022
Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах
Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T22:41
2022-10-31T22:41
2022-10-31T22:53
украина
магатэ
в мире
россия
рафаэль гросси
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой", проверка должна скоро завершиться, сообщает организация.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси позднее на этой неделе предоставит первоначальные выводы о проверке на украинских объектах."Генеральный директор Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат деятельность по проверке на двух объектах на Украине после письменного запроса от украинского правительства о направлении туда команд и инспекторов", - говорится в заявлении агентства..
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украина, магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси
Украина, МАГАТЭ, В мире, Россия, Рафаэль Гросси
22:41 31.10.2022 (обновлено: 22:53 31.10.2022)
Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух украинских объектах
МАГАТЭ начало проверку на двух украинских объектах после заявлений о "грязной бомбе"