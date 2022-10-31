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Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев - РИА Новости, 31.10.2022
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Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев - РИА Новости, 31.10.2022
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев
Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:22
2022-10-31T15:22
константин косачев
россия
украина
киев
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Либо сделка должна быть гарантирована с точки зрения инспекции всех без исключения судов, четкой географии маршрутов, если таких гарантий получить невозможно, получается, с моей точки зрения, соответствующие маршруты должны упраздняться", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".В этом случае Россия должна прокладывать свои маршруты для поставок продовольствия беднейшим странами, добавил он.Также сенатор подчеркнул, что ООН в лиц Совбеза должна была тоже гарантировать реализацию зерновой сделки.Сенатор напомнил, что сейчас эти соглашения заморожены.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/sdelka-1828135790.html
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константин косачев, россия, украина, киев, совет федерации рф, оон, в мире
Константин Косачев, Россия, Украина, Киев, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
15:22 31.10.2022
 
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что без инспекции судов зерновая сделка невозможна

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Либо сделка должна быть гарантирована с точки зрения инспекции всех без исключения судов, четкой географии маршрутов, если таких гарантий получить невозможно, получается, с моей точки зрения, соответствующие маршруты должны упраздняться", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
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Эксперт не исключил новых решений по зерновой сделке
В этом случае Россия должна прокладывать свои маршруты для поставок продовольствия беднейшим странами, добавил он.
Также сенатор подчеркнул, что ООН в лиц Совбеза должна была тоже гарантировать реализацию зерновой сделки.
Сенатор напомнил, что сейчас эти соглашения заморожены.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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