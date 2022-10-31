https://ria.ru/20221031/kosachev-1828148490.html
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев - РИА Новости, 31.10.2022
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев
Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:22
2022-10-31T15:22
2022-10-31T15:22
константин косачев
россия
украина
киев
совет федерации рф
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Либо сделка должна быть гарантирована с точки зрения инспекции всех без исключения судов, четкой географии маршрутов, если таких гарантий получить невозможно, получается, с моей точки зрения, соответствующие маршруты должны упраздняться", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".В этом случае Россия должна прокладывать свои маршруты для поставок продовольствия беднейшим странами, добавил он.Также сенатор подчеркнул, что ООН в лиц Совбеза должна была тоже гарантировать реализацию зерновой сделки.Сенатор напомнил, что сейчас эти соглашения заморожены.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/sdelka-1828135790.html
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828108463.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, россия, украина, киев, совет федерации рф, оон, в мире
Константин Косачев, Россия, Украина, Киев, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что без инспекции судов зерновая сделка невозможна