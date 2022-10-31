https://ria.ru/20221031/kosachev-1828148490.html

Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев

Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев - РИА Новости, 31.10.2022

Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев

Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:22

2022-10-31T15:22

2022-10-31T15:22

константин косачев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Без полноценной инспекции судов, которые провозят продовольствие из Украины, уточнения их маршрутов зерновая сделка невозможна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Либо сделка должна быть гарантирована с точки зрения инспекции всех без исключения судов, четкой географии маршрутов, если таких гарантий получить невозможно, получается, с моей точки зрения, соответствующие маршруты должны упраздняться", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".В этом случае Россия должна прокладывать свои маршруты для поставок продовольствия беднейшим странами, добавил он.Также сенатор подчеркнул, что ООН в лиц Совбеза должна была тоже гарантировать реализацию зерновой сделки.Сенатор напомнил, что сейчас эти соглашения заморожены.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/sdelka-1828135790.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828108463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин косачев, россия, украина, киев, совет федерации рф, оон, в мире