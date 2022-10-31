https://ria.ru/20221031/kollektor-1828037962.html
В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек
В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек - РИА Новости, 31.10.2022
В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек
Ремонтные работы на разрушенном канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек остались без воды, продолжаются четвертый день,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:10
2022-10-31T11:10
2022-10-31T11:10
происшествия
волгоград
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Ремонтные работы на разрушенном канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек остались без воды, продолжаются четвертый день, сообщили РИА Новости в мэрии города.В понедельник утром в Волгограде идет сильный дождь, но погода, по данным пресс-службы мэрии города, не повлияла на ход восстановительных работ на канализационном коллекторе."Работы ведутся круглосуточно, на данный момент на 65% смонтирован один из двух разрушенных трубопроводов. Окончание работ на одной из веток канализационного коллектора позволит начать подать воду до конца суток", - сообщили в мэрии.В ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, который обслуживает Ворошиловский и Советский районы города. Был разрушен один из трубопроводов. Для ликвидации аварии жителей этих районов отключили от водоснабжения. Без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. По информации Росприроднадзора, сточные воды попали в Волгу, ущерб почве и воде определяется.В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Сейчас в них введен режим ЧС.
https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Волгоград, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек
В Волгограде четвертый день чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек
ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Ремонтные работы на разрушенном канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек остались без воды, продолжаются четвертый день, сообщили РИА Новости в мэрии города.
В понедельник утром в Волгограде идет сильный дождь, но погода, по данным пресс-службы мэрии города, не повлияла на ход восстановительных работ на канализационном коллекторе.
"Работы ведутся круглосуточно, на данный момент на 65% смонтирован один из двух разрушенных трубопроводов. Окончание работ на одной из веток канализационного коллектора позволит начать подать воду до конца суток", - сообщили в мэрии.
В ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, который обслуживает Ворошиловский и Советский районы
города. Был разрушен один из трубопроводов. Для ликвидации аварии жителей этих районов отключили от водоснабжения. Без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. По информации Росприроднадзора
, сточные воды попали в Волгу, ущерб почве и воде определяется.
В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Сейчас в них введен режим ЧС.