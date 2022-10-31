https://ria.ru/20221031/kollektor-1828037962.html

В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек

В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек - РИА Новости, 31.10.2022

В Волгограде чинят коллектор, оставивший без воды 200 тысяч человек

Ремонтные работы на разрушенном канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек остались без воды, продолжаются четвертый день,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:10

2022-10-31T11:10

2022-10-31T11:10

происшествия

волгоград

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Ремонтные работы на разрушенном канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек остались без воды, продолжаются четвертый день, сообщили РИА Новости в мэрии города.В понедельник утром в Волгограде идет сильный дождь, но погода, по данным пресс-службы мэрии города, не повлияла на ход восстановительных работ на канализационном коллекторе."Работы ведутся круглосуточно, на данный момент на 65% смонтирован один из двух разрушенных трубопроводов. Окончание работ на одной из веток канализационного коллектора позволит начать подать воду до конца суток", - сообщили в мэрии.В ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, который обслуживает Ворошиловский и Советский районы города. Был разрушен один из трубопроводов. Для ликвидации аварии жителей этих районов отключили от водоснабжения. Без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. По информации Росприроднадзора, сточные воды попали в Волгу, ущерб почве и воде определяется.В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Сейчас в них введен режим ЧС.

https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html

волгоград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)