https://ria.ru/20221031/kitay-1828064174.html

Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И

Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И - РИА Новости, 31.10.2022

Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И

Пекин продолжит отстаивать мир во всем мире и содействовать общему развитию, после 20-го съезда Компартии Китая страна сохранит преемственность и стабильность... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:22

2022-10-31T12:22

2022-10-31T12:26

в мире

ван и (политик)

энтони блинкен

си цзиньпин

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пекин

китай

мид кнр

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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Пекин продолжит отстаивать мир во всем мире и содействовать общему развитию, после 20-го съезда Компартии Китая страна сохранит преемственность и стабильность основной политики, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Партия и правительство Китая будут поддерживать высокую степень преемственности и стабильности основной государственной политики", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что важным посылом прошедшего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая для внешнего мира является то, что "Китай будет придерживаться основной цели своей внешней политики по обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию".Китай, указал он, "продолжит руководствоваться основной государственной политикой открытости внешнему миру, содействовать общему прогрессу человечества при помощи модернизации по китайскому образцу, а также благодаря новому развитию Китая открывать миру новые возможности".Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828000211.html

https://ria.ru/20221031/kitay-1828040137.html

сша

пекин

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), энтони блинкен, си цзиньпин, сша, пекин, китай, мид кнр