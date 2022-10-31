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Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И - РИА Новости, 31.10.2022
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Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И
Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И - РИА Новости, 31.10.2022
Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И
Пекин продолжит отстаивать мир во всем мире и содействовать общему развитию, после 20-го съезда Компартии Китая страна сохранит преемственность и стабильность... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:22
2022-10-31T12:26
в мире
ван и (политик)
энтони блинкен
си цзиньпин
сша
пекин
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Пекин продолжит отстаивать мир во всем мире и содействовать общему развитию, после 20-го съезда Компартии Китая страна сохранит преемственность и стабильность основной политики, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Партия и правительство Китая будут поддерживать высокую степень преемственности и стабильности основной государственной политики", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что важным посылом прошедшего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая для внешнего мира является то, что "Китай будет придерживаться основной цели своей внешней политики по обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию".Китай, указал он, "продолжит руководствоваться основной государственной политикой открытости внешнему миру, содействовать общему прогрессу человечества при помощи модернизации по китайскому образцу, а также благодаря новому развитию Китая открывать миру новые возможности".Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.
https://ria.ru/20221031/kitay-1828000211.html
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в мире, ван и (политик), энтони блинкен, си цзиньпин, сша, пекин, китай, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, США, Пекин, Китай, МИД КНР
12:22 31.10.2022 (обновлено: 12:26 31.10.2022)
 
Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: после съезда КПК страна сохранит стабильность основной политики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Пекин продолжит отстаивать мир во всем мире и содействовать общему развитию, после 20-го съезда Компартии Китая страна сохранит преемственность и стабильность основной политики, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Партия и правительство Китая будут поддерживать высокую степень преемственности и стабильности основной государственной политики", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:03Россия-Китай: Главное
Китай открывает еще больше секторов для иностранных инвестиций
Он также отметил, что важным посылом прошедшего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая для внешнего мира является то, что "Китай будет придерживаться основной цели своей внешней политики по обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию".
Китай, указал он, "продолжит руководствоваться основной государственной политикой открытости внешнему миру, содействовать общему прогрессу человечества при помощи модернизации по китайскому образцу, а также благодаря новому развитию Китая открывать миру новые возможности".
Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:15Россия-Китай: Главное
Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем, заявил МИД Китая
 
В миреВан И (политик)Энтони БлинкенСи ЦзиньпинСШАПекинКитайМИД КНР
 
 
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