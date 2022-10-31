12:22 31.10.2022 (обновлено: 12:26 31.10.2022)
Китай сохранит преемственность основной политики, заявил Ван И
Глава МИД Китая Ван И: после съезда КПК страна сохранит стабильность основной политики
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Пекин продолжит отстаивать мир во всем мире и содействовать общему развитию, после 20-го съезда Компартии Китая страна сохранит преемственность и стабильность основной политики, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Партия и правительство Китая будут поддерживать высокую степень преемственности и стабильности основной государственной политики", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что важным посылом прошедшего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая для внешнего мира является то, что "Китай будет придерживаться основной цели своей внешней политики по обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию".
Китай, указал он, "продолжит руководствоваться основной государственной политикой открытости внешнему миру, содействовать общему прогрессу человечества при помощи модернизации по китайскому образцу, а также благодаря новому развитию Китая открывать миру новые возможности".
Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на его открытии с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В докладе отмечалось, что Китай всегда придерживался основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать мирному развитию, стремясь к построению сообщества единой судьбы человечества, твердо проводит независимую мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику, полагаясь на достоверность фактов, выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов, Пекин никогда не будет применять такую политику и заниматься экспансией.