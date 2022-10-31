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Лавров анонсировал рекордные показатели торговли с Китаем по итогам года - РИА Новости, 31.10.2022
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Лавров анонсировал рекордные показатели торговли с Китаем по итогам года
Лавров анонсировал рекордные показатели торговли с Китаем по итогам года - РИА Новости, 31.10.2022
Лавров анонсировал рекордные показатели торговли с Китаем по итогам года
Объем торговли между Россией и Китаем по итогам года достигнет рекордных показателей, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:27
2022-10-31T11:56
китай
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Объем торговли между Россией и Китаем по итогам года достигнет рекордных показателей, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы, которому исполнилось 65 лет.Сотрудничество Москвы и Пекина основано на принципах равноправия, доверия, уважения и близости подходов к проблемам современности, подчеркнул глава МИД.Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая развивается, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, продолжил министр. Он отметил, что выполняются договоренности в инвестиционной, промышленной, транспортной сферах, укрепляется стратегическое партнерство в энергетике.Коллективный Запад, пытаясь сохранить свою гегемонию, использует "самые нечистоплотные методы" в отношении России и Китая, которых он назначил своими главными противниками, указал глава МИД.В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин также направил поздравительную телеграмму по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. В ней он отметил, что дружеские отношения между народами двух стран непрерывно укрепляются. Си Цзиньипн подчеркнул, что у сотрудничества большие перспективы и широкие возможности.На минувшей неделе Главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5 процента и составил 136,089 миллиарда долларов.Как заявил 24 октября первый замглавы российской Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, ведомство ожидает, что по итогам года объем двусторонней торговли составит около 170-180 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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китай, россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:27 31.10.2022 (обновлено: 11:56 31.10.2022)
 
Лавров анонсировал рекордные показатели торговли с Китаем по итогам года

Лавров считает, что по итогам года показатели торговли с Китаем станут рекордными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Объем торговли между Россией и Китаем по итогам года достигнет рекордных показателей, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы, которому исполнилось 65 лет.
Сотрудничество Москвы и Пекина основано на принципах равноправия, доверия, уважения и близости подходов к проблемам современности, подчеркнул глава МИД.

"В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив 140 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей", — указал Лавров.

Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая развивается, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, продолжил министр. Он отметил, что выполняются договоренности в инвестиционной, промышленной, транспортной сферах, укрепляется стратегическое партнерство в энергетике.
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"На этом фоне мы с китайскими партнерами осуществляем тесную внешнеполитическую координацию", — отметил Лавров, подчеркнув, что связка Москвы и Пекина является одним из ключевых факторов "формирования более справедливого многополярного мироустройства".

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин также направил поздравительную телеграмму по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. В ней он отметил, что дружеские отношения между народами двух стран непрерывно укрепляются. Си Цзиньипн подчеркнул, что у сотрудничества большие перспективы и широкие возможности.
На минувшей неделе Главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5 процента и составил 136,089 миллиарда долларов.
Как заявил 24 октября первый замглавы российской Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, ведомство ожидает, что по итогам года объем двусторонней торговли составит около 170-180 миллиардов долларов.
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