https://ria.ru/20221031/kipr-1828221403.html

Туроператоры прокомментировали введение платы за визу на Кипр

Туроператоры прокомментировали введение платы за визу на Кипр - РИА Новости, 31.10.2022

Туроператоры прокомментировали введение платы за визу на Кипр

Россияне "не горят желанием ехать на Кипр", объемы по этому направлению невелики, так что платные визы, которые введут в этой стране с 1 декабря, не повлияют на РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:27

2022-10-31T18:27

2022-10-31T18:29

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туризм

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кипр

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне "не горят желанием ехать на Кипр", объемы по этому направлению невелики, так что платные визы, которые введут в этой стране с 1 декабря, не повлияют на спрос, заявили РИА Новости представители отрасли."Меньше, чем сейчас, турпоток туда уже не будет. Кипр не смог отстоять свое право хоть как-то поддерживать туристический поток из России, так как наша страна была существенным игроком там", — сказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, туристы сейчас сами оформляют туда визы и за счет введения консульского сбора. "Я думаю, что текущие микроскопические объемы не поменяются", — добавил эксперт.При этом Мурадян заметил, что полную картину можно будет увидеть ближе к летнему сезону, так как зимой это направление не пользуется большим спросом у россиян.С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "На спросе (введение платных виз — ред.) не отразится практически никак, так как после отмены прямых перелетов бронирований солнечного Кипра немного", — отметили в пресс-службе компании. Там добавили, что россияне сейчас самостоятельно оформляют документы на Кипр. "Мы лишь оказываем визовую поддержку", — сказали в "Интуристе".Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Совет министров Кипра ранее в понедельник сообщила, что оформление визы Кипра для россиян с 1 декабря станет платным (в настоящее время для граждан РФ бесплатна). Сбор для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро.В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Так, почти все страны блока повысили сумму визового сбора как раз до этих показателей: для взрослых он вырос с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет — с 35 до 40 евро. При этом, по сообщению АТОР, Кипр "последним из стран ЕС" обновил свою визовую политику для россиян.

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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