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Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам
Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам - РИА Новости, 19.09.2022
Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам
Швейцария с понедельника приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T01:18
2022-09-19T11:15
россия
швейцария
в мире
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости. Швейцария с понедельника приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России.Ранее пресс-секретарь швейцарского госсекретариата по вопросам миграции Лукас Ридер объяснил РИА Новости, что к россиянам вместо соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз теперь будут применяться общие условия въезда в шенгенскую зону, и соответствующие визовые процедуры возвращаются к обычным правилам визового кодекса.Это означает, что с россиянами будут обращаться так же, как с гражданами других стран, которые не имеют специальных соглашений со Швейцарией.Теперь необходимы документы, подтверждающие цель поездки, они определены в общем шенгенском списке. Больше нет исключений для указанных категорий заинтересованных лиц.Стоимость визы увеличена с 35 до 80 евро. Сроки обработки документов увеличены до 15 дней вместо 5.Студенты, спортсмены, журналисты и дальнобойщики из РФ также больше не имеют права на упрощенный визовый режим со Швейцарией.Россияне, у которых есть действующая шенгенская виза, не подпадают под действие этих мер.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
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россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, новости - туризм
Россия, Швейцария, В мире, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
01:18 19.09.2022 (обновлено: 11:15 19.09.2022)
 
Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам

Швейцария приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости. Швейцария с понедельника приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России.
Ранее пресс-секретарь швейцарского госсекретариата по вопросам миграции Лукас Ридер объяснил РИА Новости, что к россиянам вместо соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз теперь будут применяться общие условия въезда в шенгенскую зону, и соответствующие визовые процедуры возвращаются к обычным правилам визового кодекса.
Это означает, что с россиянами будут обращаться так же, как с гражданами других стран, которые не имеют специальных соглашений со Швейцарией.
Теперь необходимы документы, подтверждающие цель поездки, они определены в общем шенгенском списке. Больше нет исключений для указанных категорий заинтересованных лиц.
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Стоимость визы увеличена с 35 до 80 евро. Сроки обработки документов увеличены до 15 дней вместо 5.
Студенты, спортсмены, журналисты и дальнобойщики из РФ также больше не имеют права на упрощенный визовый режим со Швейцарией.
Россияне, у которых есть действующая шенгенская виза, не подпадают под действие этих мер.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
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