https://ria.ru/20220919/vizy-1817746603.html

Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам

Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам - РИА Новости, 19.09.2022

Швейцария приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам

Швейцария с понедельника приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T01:18

2022-09-19T01:18

2022-09-19T11:15

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ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости. Швейцария с понедельника приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России.Ранее пресс-секретарь швейцарского госсекретариата по вопросам миграции Лукас Ридер объяснил РИА Новости, что к россиянам вместо соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз теперь будут применяться общие условия въезда в шенгенскую зону, и соответствующие визовые процедуры возвращаются к обычным правилам визового кодекса.Это означает, что с россиянами будут обращаться так же, как с гражданами других стран, которые не имеют специальных соглашений со Швейцарией.Теперь необходимы документы, подтверждающие цель поездки, они определены в общем шенгенском списке. Больше нет исключений для указанных категорий заинтересованных лиц.Стоимость визы увеличена с 35 до 80 евро. Сроки обработки документов увеличены до 15 дней вместо 5.Студенты, спортсмены, журналисты и дальнобойщики из РФ также больше не имеют права на упрощенный визовый режим со Швейцарией.Россияне, у которых есть действующая шенгенская виза, не подпадают под действие этих мер.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

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россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, новости - туризм