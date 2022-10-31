https://ria.ru/20221031/khuankhe-1828097748.html

Китай принял закон о защите "реки-матушки" Хуанхэ

Китай принял закон о защите "реки-матушки" Хуанхэ - РИА Новости, 31.10.2022

Китай принял закон о защите "реки-матушки" Хуанхэ

Китай принял закон о защите "Желтой реки" Хуанхэ, которую в Поднебесной называют "рекой-матушкой", ибо именно на ее берегах зародилась китайская цивилизация. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:55

2022-10-31T13:55

2022-10-31T13:55

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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай принял закон о защите "Желтой реки" Хуанхэ, которую в Поднебесной называют "рекой-матушкой", ибо именно на ее берегах зародилась китайская цивилизация.Закон вступит в силу 1 апреля 2023 года.Документ, в частности, предполагает усиление природоохранной деятельности в бассейне Хуанхэ, восстановление ее экобаланса, повышение эффективности водопользования, планирование развития городов и промышленных кластеров с учетом потребностей защиты "Желтой реки".Законом закреплено совершенствование систем борьбы с паводками на реке и ее притоках. Примечательно, что именно на Хуанхэ появились самые древние в Китае гидротехнические сооружения. По преданиям, которые позже нашли археологическое подтверждение, около 4000 лет назад на протяжении нескольких поколений китайцы страдали от постоянных мощных паводков на Хуанхэ. Все попытки усмирить водную стихию с помощью мощных дамб оканчивались неудачами: вода сносила все на своем пути. Проблему решил полумифический правитель Великий Юй, который предложил другой подход: он окружил Хуанхэ и ее притоки целым комплексом больших водоотводных каналов, по которым паводковые воды уводились на поля для орошения, а их избыток – в море. Это стало спасением для китайской цивилизации. В древние времена в память о Великом Юе устраивались пышные обряды: в период Весны и Осени (VIII-V вв. до н.э.) они продолжались целую неделю. Сегодня память Великого Юя чтят на сезон "белые росы", который по традиционному китайскому календарю наступает 7-8 сентября.Ранее (в 2020 году) Китай уже принял закон о защите крупнейшей в стране и Азии реки Янцзы. Документ, в частности, запрещает промысловый вылов рыбы в охраняемых районах бассейна реки Янцзы. География этих районов меняется. Сейчас на всей Янцзы действует 10-летний мораторий на промысловый лов рыбы.

https://ria.ru/20220825/bioraznoobrazie-1812071310.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экология, природа