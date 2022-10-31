Форум по цифровой трансформации Digital Innopolis Days пройдет 24-26 ноября
В Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days (DID) пройдет 24-26 ноября в Иннополисе, сообщают организаторы.
"Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении соберет экспертов из Яндекса, НИУ ВШЭ, МФТИ, Сколтеха, ИТМО, РЖД, "Газпром нефти", Норильского никеля, VK, "Мобильного электронного образования", Лаборатории Касперского и профильных федеральных министерств", - говорится в сообщении.
Предполагается, что в рамках форума заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведут рабочее совещание с ректорами российских вузов. В пленарном заседании примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Организатор DID 2022 – Университет Иннополис.
В рамках форума состоятся заседания рабочих групп по приоритетным отраслям экономики: здравоохранению, сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу, городскому хозяйству, транспортной инфраструктуре, строительству и другим. Руководителями рабочих групп выступят заместители профильных федеральных министров.
Представители индустрии и вузов обсудят решения искусственного интеллекта для транспорта и здравоохранения, коммерциализацию образовательных организаций, метавселенные, информационную безопасность и создание национальной экосистемы для разработки и использования открытого кода. Специалисты ассессмент-центра Университета Иннополис подведут итоги оценки цифровых компетенций студентов в 2022 году в рамках федерального проекта "Цифровые кафедры". Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" проведут воркшопы по интеграции промышленных роботов в работу предприятий.
Индустриальный межвузовский студенческий акселератор Startuphouse Universities объявит лучшие стартапы, авторы которых прошли образовательную программу по развитию предпринимательских компетенций. В рамках форума они представят свои проекты инвесторам.
Первый форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days прошел в декабре 2021 года. Форум объединил более 3,1 тысячи участников из России, Франции, США, Сингапура, Германии, Великобритании и других стран.
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