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Форум по цифровой трансформации Digital Innopolis Days пройдет 24-26 ноября - РИА Новости, 31.10.2022
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Форум по цифровой трансформации Digital Innopolis Days пройдет 24-26 ноября
Форум по цифровой трансформации Digital Innopolis Days пройдет 24-26 ноября - РИА Новости, 31.10.2022
Форум по цифровой трансформации Digital Innopolis Days пройдет 24-26 ноября
Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days (DID) пройдет 24-26 ноября в Иннополисе,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:06
2022-10-31T18:06
республика татарстан
дмитрий чернышенко
валерий фальков
рустам минниханов
россия
иннополис (татарстан)
франция
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days (DID) пройдет 24-26 ноября в Иннополисе, сообщают организаторы."Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении соберет экспертов из Яндекса, НИУ ВШЭ, МФТИ, Сколтеха, ИТМО, РЖД, "Газпром нефти", Норильского никеля, VK, "Мобильного электронного образования", Лаборатории Касперского и профильных федеральных министерств", - говорится в сообщении.Предполагается, что в рамках форума заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведут рабочее совещание с ректорами российских вузов. В пленарном заседании примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Организатор DID 2022 – Университет Иннополис.В рамках форума состоятся заседания рабочих групп по приоритетным отраслям экономики: здравоохранению, сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу, городскому хозяйству, транспортной инфраструктуре, строительству и другим. Руководителями рабочих групп выступят заместители профильных федеральных министров.Представители индустрии и вузов обсудят решения искусственного интеллекта для транспорта и здравоохранения, коммерциализацию образовательных организаций, метавселенные, информационную безопасность и создание национальной экосистемы для разработки и использования открытого кода. Специалисты ассессмент-центра Университета Иннополис подведут итоги оценки цифровых компетенций студентов в 2022 году в рамках федерального проекта "Цифровые кафедры". Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" проведут воркшопы по интеграции промышленных роботов в работу предприятий.Индустриальный межвузовский студенческий акселератор Startuphouse Universities объявит лучшие стартапы, авторы которых прошли образовательную программу по развитию предпринимательских компетенций. В рамках форума они представят свои проекты инвесторам.Первый форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days прошел в декабре 2021 года. Форум объединил более 3,1 тысячи участников из России, Франции, США, Сингапура, Германии, Великобритании и других стран.
https://ria.ru/20221018/turizm-1824942214.html
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дмитрий чернышенко, валерий фальков, рустам минниханов, россия, иннополис (татарстан), франция, яндекс, высшая школа экономики (вшэ), московский физико-технический институт
Республика Татарстан, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Рустам Минниханов, Россия, Иннополис (Татарстан), Франция, Яндекс, Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский физико-технический институт
18:06 31.10.2022
 

Форум по цифровой трансформации Digital Innopolis Days пройдет 24-26 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВ Казани
В Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days (DID) пройдет 24-26 ноября в Иннополисе, сообщают организаторы.
"Крупнейший в России форум по цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении соберет экспертов из Яндекса, НИУ ВШЭ, МФТИ, Сколтеха, ИТМО, РЖД, "Газпром нефти", Норильского никеля, VK, "Мобильного электронного образования", Лаборатории Касперского и профильных федеральных министерств", - говорится в сообщении.
Предполагается, что в рамках форума заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведут рабочее совещание с ректорами российских вузов. В пленарном заседании примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Организатор DID 2022 – Университет Иннополис.
В рамках форума состоятся заседания рабочих групп по приоритетным отраслям экономики: здравоохранению, сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу, городскому хозяйству, транспортной инфраструктуре, строительству и другим. Руководителями рабочих групп выступят заместители профильных федеральных министров.
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Представители индустрии и вузов обсудят решения искусственного интеллекта для транспорта и здравоохранения, коммерциализацию образовательных организаций, метавселенные, информационную безопасность и создание национальной экосистемы для разработки и использования открытого кода. Специалисты ассессмент-центра Университета Иннополис подведут итоги оценки цифровых компетенций студентов в 2022 году в рамках федерального проекта "Цифровые кафедры". Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" проведут воркшопы по интеграции промышленных роботов в работу предприятий.
Индустриальный межвузовский студенческий акселератор Startuphouse Universities объявит лучшие стартапы, авторы которых прошли образовательную программу по развитию предпринимательских компетенций. В рамках форума они представят свои проекты инвесторам.
Первый форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days прошел в декабре 2021 года. Форум объединил более 3,1 тысячи участников из России, Франции, США, Сингапура, Германии, Великобритании и других стран.

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