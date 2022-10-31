https://ria.ru/20221031/festival-1828126272.html

Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье"

Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье" - РИА Новости, 31.10.2022

Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье"

Пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев откроют 10 ноября четвертый московский фестиваль "Зарядье", сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:02

2022-10-31T15:02

2022-10-31T15:02

культура

новости культуры

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москва

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев откроют 10 ноября четвертый московский фестиваль "Зарядье", сообщили РИА Новости в пресс-службе форума."Если говорить о задумке этого смотра, то он призван раскрыть все возможности нового зала в центре Москвы – не только концертные и акустические, но и театральный потенциал. Конечно, параметры сцены "Зарядья" отличаются от сценических возможностей Мариинского театра, но этот фестиваль – очень важное начинание", - сказал Гергиев.Дирижер представит зрителям оперные премьеры с участием ведущих солистов Мариинского театра и новой симфонической программой при участии известных инструменталистов. Всего в рамках фестиваля запланировано 11 событий.Четвертый московский фестиваль "Зарядье" пройдет с 10 по 18 ноября.

https://ria.ru/20221017/festival-1824640147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий гергиев, денис мацуев, москва, зарядье, мариинский театр, музыка