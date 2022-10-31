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Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье" - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
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Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье"
Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье" - РИА Новости, 31.10.2022
Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье"
Пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев откроют 10 ноября четвертый московский фестиваль "Зарядье", сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:02
2022-10-31T15:02
культура
новости культуры
валерий гергиев
денис мацуев
москва
зарядье
мариинский театр
музыка
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев откроют 10 ноября четвертый московский фестиваль "Зарядье", сообщили РИА Новости в пресс-службе форума."Если говорить о задумке этого смотра, то он призван раскрыть все возможности нового зала в центре Москвы – не только концертные и акустические, но и театральный потенциал. Конечно, параметры сцены "Зарядья" отличаются от сценических возможностей Мариинского театра, но этот фестиваль – очень важное начинание", - сказал Гергиев.Дирижер представит зрителям оперные премьеры с участием ведущих солистов Мариинского театра и новой симфонической программой при участии известных инструменталистов. Всего в рамках фестиваля запланировано 11 событий.Четвертый московский фестиваль "Зарядье" пройдет с 10 по 18 ноября.
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новости культуры, валерий гергиев, денис мацуев, москва, зарядье, мариинский театр, музыка
Культура, Новости культуры, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Москва, Зарядье, Мариинский театр, Музыка
15:02 31.10.2022
 
Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье"

Мацуев и Гергиев откроют московский фестиваль "Зарядье" 10 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Кирилл КаллиниковДенис Мацуев / Валерий Гергиев
Денис Мацуев / Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев откроют 10 ноября четвертый московский фестиваль "Зарядье", сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
"Если говорить о задумке этого смотра, то он призван раскрыть все возможности нового зала в центре Москвы – не только концертные и акустические, но и театральный потенциал. Конечно, параметры сцены "Зарядья" отличаются от сценических возможностей Мариинского театра, но этот фестиваль – очень важное начинание", - сказал Гергиев.
Дирижер представит зрителям оперные премьеры с участием ведущих солистов Мариинского театра и новой симфонической программой при участии известных инструменталистов. Всего в рамках фестиваля запланировано 11 событий.
Четвертый московский фестиваль "Зарядье" пройдет с 10 по 18 ноября.
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КультураНовости культурыВалерий ГергиевДенис МацуевМоскваЗарядьеМариинский театрМузыка
 
 
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