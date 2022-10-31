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Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы между народами России и Китая

Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы между народами России и Китая - РИА Новости, 31.10.2022

Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы между народами России и Китая

Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:14

2022-10-31T07:14

2022-10-31T07:14

си цзиньпин

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россия

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ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы, текст которой приводит в понедельник Центральное телевидение Китая.Как отмечает телеканал, глава КНР направил поздравительное письмо 29 октября. Си Цзиньпин в своем послании отметил, что с момента своего создания организация всегда придерживалась концепции дружбы с Китаем и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между двумя народами."В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется", - говорится в телеграмме.Си Цзиньипн подчеркнул, что у российско-китайской дружбы большие перспективы и широкие возможности. Он также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html

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си цзиньпин, китай, россия