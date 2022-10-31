https://ria.ru/20221031/deputat-1828062417.html

Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста

Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста - РИА Новости, 31.10.2022

Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста

Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:17

2022-10-31T12:17

2022-10-31T12:59

происшествия

новосибирская область

авто

татарск

единая россия

татарский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828063170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbf5a224e00c78004fb6732c89ed01a1.jpg

НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура региона.На судебном заседании парламентарий признал вину. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности".Вечером 30 октября в городе Татарске 67-летний Сергей Мамонтов, управляя внедорожником Toyota, сбил шестилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Нарушитель не оказал первую медицинскую помощь и уехал, оставив пострадавшего лежать на дороге. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Спустя некоторое время автомобилист сам пришел в отделение полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.Сразу после аварии в отношении Мамонтова возбудили два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.

https://ria.ru/20221031/dtp-1828023279.html

https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html

новосибирская область

татарск

татарский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области Депутат "Единой России" Сергей Мамонтов сбил ребенка в Татарске Новосибирской области. Сразу после аварии он вышел из машины, пожал плечами и... уехал. Скорую 6-летнему мальчику вызвали прохожие. СМИ пишут, что у него перелом бедра и черепно-мозговая травма — ребенок находится в стабильном состоянии. По данным ряда изданий, позже Мамонтов сам явился в полицию. 2022-10-31T12:17 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирская область, авто, татарск, единая россия, татарский район, россия