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Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста - РИА Новости, 31.10.2022
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Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста - РИА Новости, 31.10.2022
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста
Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:17
2022-10-31T12:59
происшествия
новосибирская область
авто
татарск
единая россия
татарский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура региона.На судебном заседании парламентарий признал вину. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности".Вечером 30 октября в городе Татарске 67-летний Сергей Мамонтов, управляя внедорожником Toyota, сбил шестилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Нарушитель не оказал первую медицинскую помощь и уехал, оставив пострадавшего лежать на дороге. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Спустя некоторое время автомобилист сам пришел в отделение полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.Сразу после аварии в отношении Мамонтова возбудили два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
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новосибирская область
татарск
татарский район
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Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области
Депутат "Единой России" Сергей Мамонтов сбил ребенка в Татарске Новосибирской области. Сразу после аварии он вышел из машины, пожал плечами и... уехал. Скорую 6-летнему мальчику вызвали прохожие. СМИ пишут, что у него перелом бедра и черепно-мозговая травма — ребенок находится в стабильном состоянии. По данным ряда изданий, позже Мамонтов сам явился в полицию.
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происшествия, новосибирская область, авто, татарск, единая россия, татарский район, россия
Происшествия, Новосибирская область, Авто, Татарск, Единая Россия, Татарский район, Россия
12:17 31.10.2022 (обновлено: 12:59 31.10.2022)
 
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста

Депутат Мамонтов, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста и признал вину

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НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура региона.

"Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел административное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 12.27 КоАП России (оставление водителем места ДТП)", — говорится в публикации.

На судебном заседании парламентарий признал вину. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
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Вечером 30 октября в городе Татарске 67-летний Сергей Мамонтов, управляя внедорожником Toyota, сбил шестилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Нарушитель не оказал первую медицинскую помощь и уехал, оставив пострадавшего лежать на дороге. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.
Спустя некоторое время автомобилист сам пришел в отделение полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.
Сразу после аварии в отношении Мамонтова возбудили два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
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