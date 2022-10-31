https://ria.ru/20221031/deputat-1828062417.html
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста - РИА Новости, 31.10.2022
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста
Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:17
2022-10-31T12:17
2022-10-31T12:59
происшествия
новосибирская область
авто
татарск
единая россия
татарский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828063170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbf5a224e00c78004fb6732c89ed01a1.jpg
НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, получил одиннадцать суток ареста, сообщила прокуратура региона.На судебном заседании парламентарий признал вину. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности".Вечером 30 октября в городе Татарске 67-летний Сергей Мамонтов, управляя внедорожником Toyota, сбил шестилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Нарушитель не оказал первую медицинскую помощь и уехал, оставив пострадавшего лежать на дороге. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Спустя некоторое время автомобилист сам пришел в отделение полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.Сразу после аварии в отношении Мамонтова возбудили два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
https://ria.ru/20221031/dtp-1828023279.html
https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html
новосибирская область
татарск
татарский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828063170_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc2e5be8b5ddca3a04dd400c531a1fe4.jpg
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области
Депутат "Единой России" Сергей Мамонтов сбил ребенка в Татарске Новосибирской области. Сразу после аварии он вышел из машины, пожал плечами и... уехал. Скорую 6-летнему мальчику вызвали прохожие. СМИ пишут, что у него перелом бедра и черепно-мозговая травма — ребенок находится в стабильном состоянии. По данным ряда изданий, позже Мамонтов сам явился в полицию.
2022-10-31T12:17
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, авто, татарск, единая россия, татарский район, россия
Происшествия, Новосибирская область, Авто, Татарск, Единая Россия, Татарский район, Россия
12:17 31.10.2022 (обновлено: 12:59 31.10.2022)
Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста
Депутат Мамонтов, который сбил мальчика и уехал, получил 11 суток ареста и признал вину