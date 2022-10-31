https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html
На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело
На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело - РИА Новости, 31.10.2022
На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении районного депутата, сбившего на машине шестилетнего мальчика и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:48
2022-10-31T11:48
2022-10-31T12:24
происшествия
новосибирская область
единая россия
татарск
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НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. В Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении районного депутата, сбившего на машине шестилетнего мальчика и уехавшего с места ДТП, следует из релиза СУСК по региону.Накануне вечером в городе Татарске депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает."Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в релизе, распространенном в понедельник.Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до года. При этом имя и должность подозреваемого Следственный комитет публично не называет.По данным следствия, фигурант за рулем Toyota RAV-4 ехал по двору многоквартирного дома в городе Татарске и "допустил наезд" на шестилетнего мальчика. При этом мужчина, как считает СУСК, "не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи" и скрылся. Ребенок впоследствии был доставлен в центральную районную больницу.Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко в своем Telegram-канале пообещала лично контролировать ход расследования. По ее словам, виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения.Она также отметила, что дети дошкольного и младшего школьного возраста всегда должны быть под присмотром взрослых. По словам омбудсмена, ребенка планируют переправить на лечение в областную клиническую больницу в Новосибирск.Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в отдел полиции. Освидетельствование установило, что он был трезв.Помимо уголовного, в его отношении возбудили два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
https://ria.ru/20221031/ubiystvo-1828022996.html
https://ria.ru/20221031/omsk-1828034957.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области
Депутат "Единой России" Сергей Мамонтов сбил ребенка в Татарске Новосибирской области. Сразу после аварии он вышел из машины, пожал плечами и... уехал. Скорую 6-летнему мальчику вызвали прохожие. СМИ пишут, что у него перелом бедра и черепно-мозговая травма — ребенок находится в стабильном состоянии. По данным ряда изданий, позже Мамонтов сам явился в полицию.
2022-10-31T11:48
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирская область, единая россия, татарск
Происшествия, Новосибирская область, Единая Россия, Татарск
11:48 31.10.2022 (обновлено: 12:24 31.10.2022)
На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело
В Новосибирской области завели дело против депутата ЕР, который сбил ребенка и уехал
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. В Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении районного депутата, сбившего на машине шестилетнего мальчика и уехавшего с места ДТП, следует из релиза СУСК по региону.
Накануне вечером в городе Татарске
депутат Совета депутатов Татарского района
Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota
наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ
(оставление в опасности)", - говорится в релизе, распространенном в понедельник.
Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до года. При этом имя и должность подозреваемого Следственный комитет публично не называет.
По данным следствия, фигурант за рулем Toyota RAV-4 ехал по двору многоквартирного дома в городе Татарске и "допустил наезд" на шестилетнего мальчика. При этом мужчина, как считает СУСК, "не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи" и скрылся. Ребенок впоследствии был доставлен в центральную районную больницу.
Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко в своем Telegram-канале пообещала лично контролировать ход расследования. По ее словам, виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения.
Она также отметила, что дети дошкольного и младшего школьного возраста всегда должны быть под присмотром взрослых. По словам омбудсмена, ребенка планируют переправить на лечение в областную клиническую больницу в Новосибирск
.
Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в отдел полиции. Освидетельствование установило, что он был трезв.
Помимо уголовного, в его отношении возбудили два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. В "Единой России
" заявили, что с позором исключат депутата из партии.